Nach dem Galaxy S10 ist nun der große Bruder Galaxy Note 10 an der Reihe: Seit Freitag wird für das Stift-Phablet das Update auf Android 10 in Deutschland ausgerollt – allerdings zunächst nur für bestimmte User.

Update vom 16. Dezember Wie SamMobile berichtet, ist das Update seit Montag auf für Galaxy-Note-10-Nutzer verfügbar, die nicht an der Beta teilgenommen haben.

Wie SamMobile berichtet, erhalten zuerst die Teilnehmer des Beta-Programms die Softwareaktualisierung. Das Update steht sowohl für das Galaxy Note 10 als auch für das größere Galaxy Note 10+ zur Verfügung. Vor dem Rollout der finalen Version hatte es fünf Beta-Versionen gegeben, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen.

Das bringen Android 10 und One UI 2.0

Das Android-Update von Samsung bringt nicht nur die Features von Android 10 mit sich (Dark Mode, Gestensteuerung, schnelleres Teilen), es beinhaltet auch die neue Version der Samsung-Nutzeroberfläche One UI 2.0. Neu ist etwa, dass das System die Schriftart und Farbe nun automatisch anpassen kann, je nachdem, welcher Hintergrund gewählt wurde. Damit soll One UI 2 gewährleisten, dass Texte jederzeit gut lesbar bleiben. Außerdem wurden die Eingabehilfen erweitert: So ist es jetzt möglich, Audio-Dateien automatisch zu Textdateien transkribieren zu lassen.

Finale Version für alle User dürfte bald folgen

Alle Besitzer eines Galaxy Note 10, die nicht am Betaprogramm teilgenommen haben, müssen sich also noch etwas gedulden. Wie üblich verteilt Samsung die finale Version des Updates zunächst nur an Betatester. Spätestens im Januar dürfte die Aktualisierung auf Android 10 aber für alle Note-10-User ausgerollt werden.

Wer wissen möchte, ob das Update aktuell schon für sein Gerät verfügbar ist, kann unter "Einstellungen > Software-Update" nachsehen.