Galaxy Note 20 & Galaxy Buds: Leak-Bilder zeigen neue Samsung-Geräte

In wenigen Wochen wird Samsung das Galaxy Note 20 offiziell auf seinem Unpacked-Event enthüllen. Doch schon jetzt zeigen Leaks das kommende Smartphone und die neuen Galaxy Buds in voller Pracht.

Der Leaker Evan Blass hat die neuen Leak-Aufnahmen verbreitet, schreibt XDA Developers. In einem kurzen Clip ist das Galaxy Note 20 von allen Seiten zu sehen. Eins fällt dabei auf: Einen für Samsung-Geräte charakteristischen und leicht gebogenen Screen hat das Smartphone nicht, stattdessen sind die Seiten flach. Auf der Rückseite ist eine Triple-Kamera zu sehen, ein 3D-Tiefensensor scheint aber zu fehlen. Dieser Sensor – vor allem hilfreich für Porträtfotografie und AR-Anwendungen – könnte dem Galaxy Note 20+ und dem Galaxy Note 20 Ultra vorbehalten bleiben.

Kaum Details zur Ausstattung bekannt

Über die Ausstattung ist indes nicht allzu viel bekannt: Ein OLED-Display mit vermutlich QHD+-Auflösung dürfte gesetzt sein, womöglich mit flüssiger 120-Hz-Bildwiederholrate. Als Prozessor wird mutmaßlich ein Snapdragon 865+ oder ein Exynos 990 dienen, je nach Region. Weitere mögliche Ausstattung: LPDDR5 RAM, schneller UFS-3.x-Speicher – und ein leistungsstarker Akku.

Neuer Leak zeigt Galaxy Buds in drei Farben

Die Wireless-Kopfhörer Galaxy Buds zeigen sich ebenso in einem neuen Leak, das der Leaker WalkingCat auf der Kurznachrichtenplattform Twitter verbreitet hat. Der statische Clip hebt die Variante in metallischer Bronzefarbe hervor, die sich farblich mit einer Version des Galaxy Note 20 Ultra deckt. Zugleich sind die Ladecases und die Galaxy Buds in Weiß und Schwarz zu sehen. Das Motto "Keep the noise out. Let the sound in." lässt erahnen, dass die kabellosen Kopfhörer Noise-Cancelling unterstützen werden, Umgebungsgeräusche demnach aktiv unterdrücken.

Schon bald herrscht Gewissheit: Am 5. August wird Samsung sein neues Line-up auf einem Unpacked-Event offiziell vorstellen, womit die neuen Geräte wahrscheinlich auch noch im August ihren Release feiern werden.