Galaxy Note 20: Offizieller Unpacked-Event am 5. August

Samsung lädt zur Präsentation des Galaxy Note 20 am 5. August ein. Sie findet im Rahmen des Events Unpacked 2020 als Online-Stream statt. Der Hersteller dürfte bei der Gelegenheit auch weitere Geräte ankündigen.

Aus einem bronzefarbenen Stylus tropft die Farbe Mystic Bronze. Der Tropfen schlägt auf einer Oberfläche auf, Tinte spritzt in alle Richtungen. Es folgen der Schriftzug "Galaxy Unpacked" sowie Datum und Samsung-Website – das war auch schon der offizielle Teaser zur anstehenden Präsentation des Galaxy Note 20, den Samsung nun veröffentlicht hat.

Mehrere Galaxy-Geräte sollen gezeigt werden

Im Samsung-Newsroom, in dem der Hersteller seine Pressemitteilungen bereitstellt, gibt es einige weitere Informationen. Dort ist zu erfahren, dass Samsung sein "neuestes Ökosystem an Galaxy-Geräten" vorstellen will, die "neue Möglichkeiten zum Arbeiten und Spielen" eröffnen sollen. Interessenten dürfen sich also auf die Präsentation von mehreren Galaxy-Devices freuen.

Am 5. August um 16 Uhr geht es los

Es gibt bereits Gerüchte, welche Geräte Samsung vorstellen könnte. Neben den Stift-Smartphones Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra stehen wahrscheinlich die faltbaren Handys Galaxy Z Flip 5G und Galaxy Z Fold 2 an. Denkbar ist auch, dass die Tablets Galaxy Tab S7 und Tab S7+, die True Wireless In-Ears Galaxy Buds Live und die Smartwatch Galaxy Watch 3 ihre Premiere feiern.

Das Unpacked-Event ist am 5. August ab 16 Uhr als Stream auf der Samsung-Website, im Samsung-Newsroom und bei YouTube zu sehen.