Galaxy Note 20: Renderbilder zeigen Galaxy-S20-ähnlichen Look

Statt eines Galaxy Note 11 steht wohl ein Galaxy Note 20 ins Haus. Wie dieses aussehen könnte, hat sich der Designer Waqar Khan nun überlegt. Das neue Stift-Handy soll demnach Elemente des Galaxy Note 10 mit manchen der Galaxy-S20-Serie kombinieren.

Windows United ist der Meinung, dass es gleich drei Smartphones der Galaxy-Note-20-Reihe geben werde. Konkret handelt es sich um das Galaxy Note 20, das Note 20+ und das Note 20 Ultra. Die passenden Renderbilder hat Waqar Khan für Windows United angefertigt. Die Handys kombinieren das kantigere Format der Galaxy-Note-10-Serie mit dem Rückseiten- und Kamera-Design der Galaxy-S20-Smartphones.

Galaxy Note 20 Ultra als 7-Zoll-Gigant

Das Galaxy S20 Ultra misst bereits 6,9 Zoll und Windows United vermutet, dass es beim Galaxy Note 20 Ultra 7 Zoll werden könnten. Die Kameras übernehmen die Note-Modelle angeblich von der S-Serie. So auch das Infinity-O-Display mit dünnem Rand und Selfie-Kamera in einem Loch im Bildschirm. Überhaupt soll es jenseits des S Pen mit Neuerungen eher mau aussehen. Immerhin steht angeblich eine bessere Ausstattung an, wie bis zu 16 GB Arbeitsspeicher.

Bislang keine Leaks zum Galaxy Note 20

Als Prozessor dürfte wieder der Exynos 990 zum Einsatz kommen, wie schon bei der Galaxy-S20-Serie. Bis zu 512 GB internen Speicher sollen die Handys mitbringen und 5G-Varianten werden ebenso erwartet. Das Ultra-Modell setzt auf die vom Galaxy S20 Ultra bekannte 108-Megapixel-Kamera. Soweit jedenfalls die Vermutungen von Windows United, die nicht auf Leaks beruhen, sondern reine Spekulation sind.

Wir spekulieren unsererseits, dass das Design zwar wirklich in diese Richtung gehen dürfte, aber Samsung doch einige Überraschungen und neue Features auf Lager haben wird. Die Präsentation der neuen Note-Handys dürfte wieder im August anstehen.