Galaxy Note 20 Ultra: Samsung leakt neues Flaggschiff auf Website

Im August dürfte Samsung das Galaxy Note 20 Ultra offiziell enthüllen – doch ein massiver Leak zeigt das kommende Flaggschiff schon jetzt in voller Pracht. Ursprung: Samsungs eigene Website. Wie konnte das passieren?

Entdeckt wurden die Renderbilder des mutmaßlichen Samsung Galaxy Note 20 Ultra auf der russischen Internetpräsenz des Herstellers, schreibt The Verge mit Verweis auf einen Tweet des Leakers Ishan Agarwal. Zu sehen ist ein Smartphone in der Farbe Bronze/Kupfer.

Auch wenn nicht klar ist, ob es sich tatsächlich um das Galaxy Note 20 Ultra handelt, so ist offensichtlich: Auf den Bildern ist ein neues, bislang nicht erhältliches Note-Smartphone zu sehen. Zu erkennen ist ein gefaltetes Zoom-Objektiv, wie es in ähnlicher Form beim Galaxy S20 Ultra zum Einsatz kommt.

So wurden die Leak-Bilder entdeckt

Die Geschichte hinter dem Fund ist recht kurios: The Verge bestätigt, dass die Bilder tatsächlich auf der russischen Website von Samsung zu finden waren – und zwar auf einer Unterseite zum Galaxy Note 8. Unter dem Motto "Entdecke die neue Note-Generation" wurde auf das bereits erhältliche Galaxy Note 10 verwiesen, nicht auf ein neues Smartphone. Mögliche Erklärung: Bei der Gestaltung der Webseite wurde schlicht das falsche Bild verwendet und online gestellt, nämlich das der nächsten Generation des Note-Smartphones.

Galaxy Note 20 Ultra: Launch wohl im August

Klar ist nur: Samsung bringt neue Galaxy-Note-Smartphones üblicherweise im Sommer in den Handel, meist im August. Ein so großer Leak im Juli, also einen Monat vorher, kommt daher nicht überraschend. Von der S-Serie unterscheidet sich die Note-Reihe vor allem durch den Eingabestift S-Pen, der den Note-Modellen beiliegt. Früher hoben sich Note-Handys auch durch die deutlich größeren Displays ab, doch die Abstände sind in jüngerer Zeit immer weiter geschrumpft.