Galaxy S20 FE 5G: Geleakte Produktwebsite verrät fast alle Infos

Samsung wollte das Geheimnis um das Galaxy S20 Fan Edition eigentlich erst am 23. September lüften – doch nun verrät eine geleakte Website des Herstellers beinahe alles über das Sondermodell. Interessenten dürfen sich auf ein starkes Smartphone freuen, einige wichtige Fragen bleiben allerdings offen.

Die technischen Daten des Galaxy S20 Fan Edition (FE) sind kein Geheimnis mehr. Fans dürfen sich beim bekannten Leaker Evan Blass bedanken, der die Produktwebseite vorab auf seinem Patreon-Account veröffentlicht hat (via SamMobile). Es scheint sich aber um die US-Seite zu handeln, Abweichungen beim europäischen Modell sind somit denkbar.

Snapdragon 865 und 120 Hertz

Das Smartphone könnte hierzulande insbesondere mit einem Exynos-Chip statt dem Qualcomm Snapdragon 865 auf den Markt kommen, wobei WinFuture.de auch für Deutschland vom Snapdragon ausgeht. Der Qualcomm-Chip hat eine höhere Rechenleistung, wäre insofern wünschenswert. Die Produktwebsite enthüllt außerdem ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz.

Mit den Hauptkameras des Galaxy S20

Das Galaxy S20 FE ist dem Leak zufolge nach Schutzklasse IP68 wasserdicht, was das Smartphone gegen Regen und Eintauchen in Pfützen immunisieren dürfe. Es gibt voraussichtlich 8 GB Arbeitsspeicher und einen 128 GB großen erweiterbaren internen Speicher. Eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera steckt in einem Loch im Display. Die Hauptkameras übernimmt das Smartphone vom Galaxy S20, es gibt somit eine 12-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkel und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv mit 3-fach-Zoom. Auch ein 30-facher Space Zoom ist offenbar an Bord.

Preis und Release-Datum noch offen

Als Betriebssystem dient laut der geleakten Website Android 10 mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 2.0. Das Galaxy S20 FE bietet kabelloses Laden und umgekehrtes kabelloses Laden für Geräte wie True Wireless In-Ears, außerdem die Desktop-Oberfläche Samsung DeX Wireless. Der Akku bringt es auf eine Kapazität von 4.500 mAh und lässt sich mit einem 25-Watt-Netzteil rasant befüllen. Zum Lieferumfang zählt jedoch nur ein 15-Watt-Netzteil.

Unklar bleiben der Preis und das Veröffentlichungsdatum. Diese wird Samsung voraussichtlich am 23. September verraten.