Galaxy S20: Fotos liefern finalen Beweis für den Namen des Smartphones

Fotos von Samsungs nächstem Flaggschiff liefern den endgültigen Beweis: Das Smartphone trägt den Namen Galaxy S20 und nicht Galaxy S11. Die geleakten neuen Bilder zeigen den Boot- und Home-Screen des Smartphones sowie die Rückseite des Geräts.

Viel mehr geben die auf XDA-Developers veröffentlichten Bilder auch fast nicht her. Aber immerhin scheint ja nun endgültig bestätigt zu sein, was durch Gerüchte und Händler schon mehrfach angedeutet wurde. Bei dem Modell, das trotzt eines "Do not leak"-Stickers abfotografiert wurde, handelt es sich um das Samsung Galaxy S20+ 5G.

Samsung verzichtet auf gewölbtes Glas

Auf den Bildern der Rückseite des Galaxy S20+ 5G sehen wir nun erstmals, wie die vier Kamerasensoren in Realität aussehen. Die vier Objektive, die rechteckig angeordnet sind, werden von einem Blitz und einem sechsten Element ergänzt, das ein wenig nach einem Mikrofon-Loch aussieht. Auf der rechten Seite des Smartphones sind der Power-Button sowie die Tasten für die Lautstärkeregelung zu sehen. Einen dedizierten Bixby-Button, wie ihn die Galaxy-S10-Serie besitzt, gibt es nicht.

Auf der Vorderseite gibt es auch wenig Neues zu sehen: Wie bereits aus den vorherigen Rendern bekannt war, wird das Galaxy S20+ mit einem Infinity-O-Display ausgestattet sein. Die Punch-Hole-Selfie-Cam ist mittig platziert. Auf dem Foto, das den Home-Screen des Geräts zeigt, sind außerdem die schmalen Ränder des Smartphones besonders gut zu sehen. Wie der Leaker der Bilder berichtet, soll Samsung diesmal auf gewölbtes Glas verzichtet haben. Laut der Quelle solle das Smartphone dadurch viel flacher wirken.

Was Samsungs Galaxy-S20-Serie noch zu bieten hat, erfahren wir spätestens am 11. Februar 2020. Dann soll die neue Flaggschiffreihe offiziell enthüllt werden. Der Nachfolger des Galaxy Fold, das den internen Codenamen "Bloom" trägt, wird vermutlich auch dort vorgestellt.