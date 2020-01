Galaxy S20 & Galaxy Z Flip: Angebliche Euro-Preise fallen üppig aus

Die voraussichtlichen Preise der Galaxy-S20-Handys und des faltbaren Galaxy Z Flip wurden nun geleakt. Sie reichen von 800 Euro bis 1.400 Euro, befinden sich also auf Apple-Niveau.

Das reguläre Galaxy S20 mit 4G LTE soll für 800 Euro über die Ladentheke wandern. Damit wäre es das günstigste Modell unter den neuen Samsung-Flaggschiffen. Generell kosten die 4G-Modelle dem bekannten Leaker Max Weinbach via BGR zufolge 100 Euro weniger als die jeweiligen 5G-Versionen. Weinbach hat zuvor schon einige Materialien zu den Galaxy-S20-Smartphones veröffentlicht, darunter Fotos eines echten Geräts.

Weinbach schreibt auf Twitter, dass das Galaxy S20 5G 900 bis 1.000 Euro kosten wird, das S20+ 5G 1.050 bis 1.100 Euro und das S20 Ultra 5G 1.300 Euro. Das teuerste Handy im Bunde wird demnach das Galaxy Z Flip mit einem Preis von 1.400 Euro. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Galaxy Fold, das für 2.100 Euro angeboten wird. Auch das faltbare Motorola Razr wird laut aktuellem Gerüchtestand voraussichtlich mehr kosten, nämlich zwischen 1.600 und 1.700 Euro. Laut Weinbach dürfte sich der 1.400-Euro-Preis aber vor dem Release noch ändern.

Galaxy Z Flip kostet weniger als andere faltbare Handys

Der Preis ist zwar geringer als jener des Galaxy Fold, dafür bietet das Galaxy Z Flip wohl nur eine Dual-Kamera und einen Flaggschiff-Prozessor von 2019, wird den S20-Modellen also technisch wohl unterlegen sein. Weinbach erwähnt außerdem in einem anderen Tweet, dass das Galaxy S20 Ultra einen 30-fachen Hybridzoom und einen 100-fachen Digitalzoom bieten soll. Es soll in den Farben Schwarz, Blau, Pink und Grau auf den Markt kommen, aber die Farboptionen können sich in verschiedenen Märkten unterscheiden.