Galaxy S20: Geleakte Pressebilder zeigen die neuen Handys

Wahrscheinlich offizielle Pressebilder des Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra zeigen die neuen Samsung-Flaggschiffe. Sie enthüllen die Details des Kamera-Designs, zeigen einige der Gehäusefarben und bestätigen den "Space Zoom" des Ultra-Modells.

Das Galaxy S20 Ultra soll angeblich einen 100-fachen-digitalen Zoom erhalten. Das steht jedenfalls auf der Kamera-Kuppel an der Rückseite des Galaxy S20 Ultra – zumindest, wenn wir den am Freitag geleakten Pressebildern glauben schenken möchten. Die Bilder der neuen Galaxy-Smartphones wurden von WinFuture.de veröffentlicht, wobei der Leaker Ishan Agarwal zuvor dieselben Pressebilder mit niedrigerer Auflösung aufgetrieben hatte. Diese wurden auf 91Mobiles veröffentlicht.

Displays weniger gekrümmt als beim Galaxy S10

Der Leaker Max Weinbach erklärt auf Twitter, dass Samsung "Nona Binning" mit dem 108-Megapixel-Sensor nutzen soll, um besonders gute Nachtaufnahmen zu erreichen. Dabei werden mehrere Pixel zusammengelegt, was ein gutes Mittel gegen Bildrauschen sein kann. Außerdem schreibt er, dass das Galaxy S20 ein so gut wie planes Display haben soll, das S20+ eine etwas stärkere Krümmung an den Seiten und das S20 Ultra die stärkste. Trotzdem sei selbst der Bildschirm des letzteren Handys weniger gekrümmt als der des Galaxy S10.

Nur wenige Farboptionen

Anhand der Bilder lässt sich die Krümmung nur schwer nachvollziehen. Das Galaxy S20 Ultra soll jedenfalls in den Farben Cosmic Grey (Grau) und Cosmic Black (Schwarz) auf den Markt kommen. Das Galaxy S20 erscheint in Cosmic Grey, Cloud Blue (Hellblau) und Cloud Pink (Rosa). Das S20+ verzichtet auf Rosa und wird angeblich nur in Blau, Grau und Schwarz erhältlich sein. Die Smartphones werden am 11. Februar ab 20 Uhr auf dem Unpacked Event von Samsung vorgestellt.