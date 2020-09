Galaxy S21: Exynos 1000 überholt Snapdragon 875 im ersten Benchmark

Samsungs Chip Exynos 1000 und der Qualcomm Snapdragon 875 im Galaxy S21 sind angeblich erstmals in einem Benchmark gegeneinander angetreten. Bei der nächsten Chipgeneration soll der Exynos das Snapdragon-Gegenstück hinter sich lassen.

Der Exynos 1000 hat einem ersten Benchmark zufolge eine stärkere Leistung als der Snapdragon 875. So kommt der Snapdragon im Galaxy S21 laut einem angeblichen Geekbench-Test auf 1.159 Punkte im Single-Core-Test, während der Exynos 1000 darin 1.302 Punkte erreicht. Letzteres wäre ungefähr die Leistung des aktuellen Apple 13 Bionic, der im iPhone 12 steckt. Beim Einsatz mehrerer Rechenkerne erzielt der Snapdragon 875 ein Ergebnis von 4.090 Punkten, der Exynos 1000 liegt bei 4.250 Punkten.

Exynos 1000 und Snapdragon 875 mit demselben Aufbau?

Die Testergebnisse stehen im Reddit-Forum online und stammen ursprünglich von clien.net, wie Notebookcheck schreibt. Der bekannte Leaker Ice universe äußerte sich in einem Tweet zum Aufbau des Chips. Der kryptische Eintrag wurde von Mamoon Rashid auf Twitter so interpretiert, dass die Prozessoren denselben Aufbau haben: einen Cortex X1 als Hauptprozessor, drei Cortex A78 als Performance-Kerne und vier Cortex A55 als Effizienzkerne für weniger anspruchsvolle Aufgaben.

Samsung produziert offenbar beide Chips

Bei der aktuellen Chipgeneration bleibt der Exynos 990 der Galaxy-S20- und Note-20-Serie hinter dem Snapdragon 865 in der Leistung zurück. Samsung kann den Wettbewerb zwischen dem Exynos 1000 und dem Snapdragon 875 wohl relativ entspannt verfolgen: Das Unternehmen produziert laut BusinessKorea nämlich beide Chips. Voraussichtlich erscheint das Galaxy S21 in den USA mit dem Snapdragon 875 und in Europa mit dem Exynos 1000. Für gewöhnlich kündigt Samsung die neuen Galaxy-Flaggschiffe im Februar an.