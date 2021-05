Galaxy S21 Fan Edition: Release-Datum und Farben offenbar bekannt

Schon im vergangenen Jahr hat Samsung eine spezielle Fan Edition seines Flaggschiff-Smartphones auf den Markt gebracht. In diesem Jahr dürfte Samsung mit der Galaxy S21 Fan Edition einen ähnlichen Weg gehen. Der Release soll angeblich im August stattfinden.

Bereits im Juli soll die Fan Edition des Samsung Galaxy S21 in die Produktion starten, behauptet Analyst Ross Young auf der Kurznachrichtenplattform Twitter (via Winfuture). Konkret soll die Ausführung für Fans wohl am 19. August auf den Markt kommen, heißt es. Die Galaxy S21 Fan Edition soll demnach in gleich vier unterschiedlichen Farben in den Handel kommen: Grau, Hellgrün, Hellviolett und Weiß. Ob tatsächlich auch alle Farboptionen den Weg in den deutschen Markt finden werden, ist noch unklar.

So soll die Galaxy S21 Fan Edition ausgestattet sein

Bisherigen Leaks und Gerüchten zufolge wird die Galaxy S21 Fan Edition einen 6,4 Zoll großen Bildschirm besitzen – 0,2 Zoll mehr als beim Galaxy S21 –, unter der Haube sollen ein Exynos 2100 oder ein Snapdragon 888 zum Einsatz kommen. Vermutlich wird die Galaxy S21 Fan Edition wahlweise mit 128 GB und 256 GB internem Speicher erscheinen. Genau wie beim Galaxy S21 dürfte die Selfie-Kamera in einem Loch im Display untergebracht sein, während die Bildschirmränder oben und unten sehr dünn ausfallen dürften. Die Linsen der Hauptkamera wären früheren Leak-Bildern zufolge in einer rechteckigen Kuppel untergebracht.

Release am 19. August?

Preislich soll das Smartphone bei rund 700 US-Dollar starten, umgerechnet rund 580 Euro. Die Fan Edition wäre somit etwas günstiger als das eigentliche Galaxy S21, das zu Preisen ab 849 Euro angeboten wird. Am 19. August könnte das neue Handy offiziell in den Verkauf starten.