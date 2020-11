Galaxy S21: Neue Galaxy Buds 2021 wohl mit Noise Cancelling

Anfang 2021 wird Samsung nicht nur das Galaxy S21 vorstellen, sondern wohl auch neue Wireless-Kopfhörer – angeblich mit Noise Cancelling.

Das meldet SamMobile. Dass Samsung zusammen mit dem neuen Galaxy-S-Flaggschiff auch immer neue Kopfhörer enthüllt, ist bereits seit zwei Jahren Standard. Zuletzt präsentierte Samsung zusammen mit dem Galaxy S20 die Galaxy Buds+. Und für das kommende Galaxy S21, dessen Release schon im Januar erwartet wird, kündigen sich abermals neue Kopfhörer an.

In Sachen Design sollen sie sich nicht von der aktuellen Generation unterscheiden, dafür einige Verbesserungen unter der Haube bieten. So soll etwa der Ambient Sound optimiert werden, der Außengeräusche während des Musikhörens durchlässt, damit Nutzer die Umgebungsgeräusche noch in ausreichender Form wahrnehmen können.

Erste In-Ear-Kopfhörer von Samsung mit Geräuschunterdrückung?

Zudem sollen die neuen Galaxy Buds auch Noise Cancelling unterstützen, womit es Samsungs erste In-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung wären. Dabei könnte das Feature aufgrund der effektiveren Abschirmung im Ohr besser funktionieren als bei den Galaxy Buds Live, deren offenes Design mehr Außengeräusche durchlässt. So zumindest die Theorie.

Optisch soll sich die neue Galaxy-S21-Serie, zumindest von der Vorderseite her, kaum von der aktuellen S20-Reihe unterscheiden. Auf der Rückseite dürfte das Flaggschiff aber einen neu gestalteten Kamerabereich erhalten, der direkt in den Rahmen des Smartphones übergehen soll – was wohl auch der besseren Abgrenzung gegenüber Modellen anderer Hersteller dienen dürfte. Unbestätigten Gerüchten zufolge will Samsung das neue Galaxy S21 früher als sonst üblich vorstellen. Schon im Januar nächsten Jahres soll der Launch über die Bühne gehen.