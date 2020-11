Galaxy S21: Neue Render zeigen in den Rahmen übergehendes Kameramodul

Gerüchten zufolge will Samsung das Galaxy S21 entweder schon am 14. Januar oder im Februar 2021 enthüllen. Erste Renderbilder haben uns bereits Eindrücke vermittelt, wie das Galaxy S21 aussehen könnte. Ein koreanischer Designer hat nun ein Video mit frischen Rendern veröffentlicht, das sich vor allem auf die Kamera des Geräts fokussiert.

Der Clip stammt von dem Designer Kero Kim. Die Renderbilder basieren auf den Informationen aus Leaks und vorherigen CAD-Rendern. Kim rückt bei seiner Interpretation des Designs besonders die Kamera des Smartphones in den Vordergrund. Die Besonderheit: Das Kameramodul des Galaxy S21 geht angeblich in den Rahmen des Smartphones über.

Kamera und Rahmen wie aus einem Guss

In Kims Interpretation setzt sich das Kameramodul deutlich von der Rückseite des Smartphones ab und erstrahlt in der gleichen Farbe wie der Rahmen des Geräts. Das Video zeigt Handys in den Farben Schwarz, Violett, Grau, Silber, Weiß und Pink. Das weiße Modell ist zusätzlich auch mit einem kupferfarbenen Rahmen und gleichfarbigem Kameramodul zu sehen.

Das sind die angeblichen Specs der Galaxy-S21-Modelle

Bereits Mitte November enthüllte ein umfassender Leak beinahe alle Specs des Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra. Die Displaygrößen der Smartphones betragen demnach 6,2, 6,7 und 6,8 Zoll, es soll sich bei allen Screens um AMOLED-Displays mit variablen Bildwiederholraten bis zu 120 Hz handeln.

Empfehlung des Autors: Tech Leak verrät fast alle Specs zum Samsung Galaxy S21

Je nach Region sollen die S21-Modelle entweder den Snapdragon 875 oder Exynos 2100 als Prozessor erhalten. Die Akkukapazität beträgt laut dem Leak beim Galaxy S21 4.000 mAh, beim S21+ 4.800 mAh und beim S21 Ultra 5.000 mAh.

Die Kamerasensoren sind zumindest beim Galaxy S21 und S21+ recht unspektakulär. Wie bei den Vorgängern sollen der Haupt- und der Ultraweitwinkelsensor eine Auflösung von je 12 Megapixeln bieten, das Teleobjektiv dagegen 64 Megapixel. Spannender ist das Kamera-Set-up beim S21 Ultra. Hier kommen angeblich ein 108-Megapixel-Hauptsensor, ein 12-Megapixel-Ultraweitwinkelsensor und gleich zwei Teleobjektive mit jeweils 10 Megapixeln zum Einsatz.