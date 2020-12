Galaxy S21: Neue Teaser enthüllen das Design der S21-Reihe

Mitte Januar stellt Samsung das Galaxy S21 vor – doch schon jetzt sind mutmaßlich offizielle Teaser der neuen S21-Serie durchgesickert. Sie zeigen das Design der Smartphones in unterschiedlichen Farben.

Die Seite Android Police hat gleich drei Teaser-Clips der neuen Galaxy-S21-Serie online gestellt. Es handelt sich um kurze Sequenzen, mit denen Samsung offenbar für das Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra werben will, die allesamt mit 5G ausgestattet sind. Die Teaser für das Galaxy S21 und das Galaxy S21+ sind nahezu identisch, da sich die Smartphones wahrscheinlich nur in Größe und Akkukapazität voneinander unterscheiden.

Einzigartiger Kamera-Look

Das Galaxy S21 und Galaxy S21+ sind in der Farbe Phantom Violet (eine Art Lila) zu sehen. Erkennbar ist das flache Display mit einer Punch-Hole-Kamera in der Mitte sowie sehr schmalen Bildschirmrändern. Eine Besonderheit im Look: Die Ausbuchtung für die Hauptkamera auf der Rückseite geht in den Rahmen des Handys über und bildet so eine Einheit – das verleiht der Galaxy-S21-Serie ein unverkennbares Design. Zusammensetzen soll sich die Triple-Kamera wohl aus zwei 12-MP-Objektiven und einer 64-MP-Telelinse.

Galaxy S21 Ultra mit Quad-Kamera und Laser-Autofokus

Das Galaxy S21 Ultra, die teuerste Variante des neuen Line-ups, soll dem Clip zufolge einen leicht abgerundeten Screen anstelle eines flachen Displays. Und: Statt drei Objektiven bekommt die High-End-Ausführung wahrscheinlich gleich vier Linsen. Bestandteile: eine Periskop-Kamera mit 10 MP und 10-fach optischem Zoom, eine Hauptkamera mit 108-MP-Sensor, ein 12-MP-Ultraweitwinkel- und ein 10-MP-Teleobjektiv. Ein Laser-Autofokus für besonders schnelles Scharfstellen soll das Kamerasystem abrunden.

Noch hat Samsung nicht zu einem Unpacked Event eingeladen. Beobachter rechnen jedoch damit, dass Samsung die neue Galaxy-S21-Reihe am 14. Januar ankündigt.