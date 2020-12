Galaxy S21+: Video vergleicht Smartphone mit dem iPhone 12 Pro

Noch hat Samsung das Galaxy S21+ nicht einmal offiziell vorgestellt, da wird das kommende Flaggschiff schon in einem Video mit dem iPhone 12 Pro von Apple verglichen. Vor allem die unterschiedlichen Designs werden deutlich.

In einem Video vergleicht der YouTuber Apples aktuelles High-End-Smartphone, das iPhone 12 Pro, mit einem Gerät, das erst im Januar auf den Markt kommen soll: das Galaxy S21+. Der YouTube-Kanal sakitech hat das Hands-on-Video online gestellt (via MacRumors).

Ob es sich tatsächlich schon um die finale Verkaufsversion oder nur um ein Vorserienmodell handelt, geht daraus zwar nicht hervor. Interessant ist der direkte Vergleich aber schon. So setzt das iPhone 12 auf eine matte Glasrückseite, während für das Galaxy S21+ offenbar nur ein Plastik-ähnliches Material vorgesehen ist. Gut möglich, dass sich das bis zum finalen Release aber noch ändern wird.

Unterschiedliche Ansätze bei der Kamera

Wenngleich in beiden Handys eine Triple-Kamera zum Einsatz kommt, so setzt Apple auf eine Kameraanordnung in Dreieck-Form und das Samsung-Modell auf vertikal positionierte Linsen. Noch ein Unterschied: die Triple-Cam des iPhone 12 Pro ist deutlich vom Rahmen abgesetzt und verfügt über eine sichtbare Ausbuchtung, beim Galaxy S21+ geht die Kamera jedoch förmlich in den Rahmen des Geräts über – und bildet so eine Einheit.

Der Blick auf die Front zeigt, dass die Displayränder beim Galaxy S21+ äußerst schmal ausfallen, während die Selfie-Kamera weiterhin als Punch-Hole-Cam in das Display integriert ist.

Samsung will sein neues Smartphone-Line-up angeblich am 14. Januar offiziell vorstellt. Beobachter erwarten gleich drei unterschiedliche Modelle: das Galaxy S21, das Galaxy S21+ und das Galaxy S21 Ultra.