Galaxy Smart Tag: Samsung soll AirTags-Konkurrent entwickeln

Samsung arbeitet angeblich an einem neuen Gadget namens Galaxy Smart Tag. Es dürfte sich um einen kleinen Tracker zum Auffinden anderer Objekte handeln – offenbar hat Samsung also einen Rivalen für Apples AirTags in der Pipeline.

Der Galaxy Smart Tag mit der Modellnummer EI-T5300 wurde jetzt durch eine indonesische Telekommunikationsbehörde zertifiziert, schreibt SamMobile. Auch wenn nicht klar ist, um welche Art von Gerät es sich handelt, lässt der Name Rückschlüsse auf einen Tracker zu, der beim Finden anderer Dinge helfen soll – genauso wie die Tracker des Unternehmens Tile.

SmartThings-Find-App mit verbesserter Präzision

Passend dazu hat Samsung im August bei der Vorstellung des Galaxy Note 20 eine höhere Genauigkeit für seine App SmartThings Find versprochen. In der Praxis würde der Nutzer einen Galaxy Smart Tag an einem beliebigen Objekt anbringen, dass er dann jederzeit komfortabel über die Smartphone-App orten könnte. Damit befände sich Samsung in bester Gesellschaft – Konkurrent Apple soll schon bald mit den AirTags ein gleichartiges Produkt vorstellen.

Neuer Tracker mit Ultrabreitband-Chip?

Samsung hatte bereits 2018 einen Objekt-Tracker mit LTE und GPS unter seiner SmartThings-Marke veröffentlicht, scheint das Projekt aber nicht mehr weiterzuverfolgen. Der neue Tracker könnte auf das sogenannte Ultrabreitband setzen, eine Technologie, die deutlich präziser ist als GPS – und somit ideal zum Aufspüren verlegter Sachen. Apple setzt bei seinen aktuellen iPhones ebenfalls auf die Drahtlos-Technologie, wahrscheinlich werden die AirTags-Tracker auch auf dieser Technik basieren.

Wann die Galaxy Smart Tags erscheinen, ist noch unklar. Ein passender Rahmen wäre die Präsentation des Galaxy S21 im Januar 2021.