Galaxy Z Flip: Samsung zeigt Klapp-Handy im Werbeclip bei den Oscars

Eigentlich sollte das Galaxy Z Flip erst am Dienstag auf Samsungs Galaxy-Unpacked-Event vorgestellt werden. Der koreanische Hersteller wollte aber anscheinend auch ein wenig des Oscar-Hypes nutzen, um frühzeitig für das Klapp-Smartphone zu werben. Und so konnten US-amerikanische Zuschauer das Galaxy Z Flip in einem Werbeclip während der Oscar-Verleihung bewundern.

Wie Android Authority berichtet, strahlte der US-amerikanische Fernsehsender ABC den 27 Sekunden langen Clip in einer Werbepause der Oscars aus. In dem Video ist zu sehen, wie das Galaxy Z Flip auf- und zugeklappt wird. Außerdem wird demonstriert, wie der halb zugeklappte Zustand des Smartphones beim Fotografieren zum Vorteil genutzt werden kann.

Samsung: Sichtbare Falte im Display ist "ganz normal"

Ist das Galaxy Z Flip zu 90 Grad aufgeklappt, kann die untere Hälfte des Smartphones auf einer ebenen Fläche abgelegt werden, was für eine bessere Stabilität beim Fotografieren oder Filmen sorgt – eine Option, die nicht viele Handys bieten.

Der Werbeclip zeigt zudem noch kurz die Verwendung des zweiten Mini-Displays auf der Außenseite als Benachrichtigungsanzeige. Konkret wird in dem Video ein eingehender Anruf gezeigt.

Interessant ist auch der kleine Disclaimer, der in der unteren rechten Ecke des Clips zu sehen ist. Dort schreibt Samsung, dass Nutzern in der der Mitte des Displays eine Falte auffallen könnte, die aber ein "natürliches Merkmal" des Screens sei. Hier will sich der Hersteller offenbar schon absichern, falls Käufer sich später über eine sichtbare Falte im Display beschweren.

Offizielle Vorstellung am Dienstag auf Unpacked-Event

Die offizielle Vorstellung des Galaxy Z Flip findet dann am 11. Februar auf Samsungs Galaxy-Unpacked-Event statt, wo das Falt-Smartphone dann auch noch einmal ausführlich vorgeführt werden dürfte. Neben dem Falt-Handy wird Samsung auch die Geräte der Galaxy-S20-Serie zeigen.