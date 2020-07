Galaxy Z Fold 2: Vorstellung am 5. August offiziell angeteasert

Anders als zuletzt vermutet wird Samsung das Galaxy Z Fold 2 wohl doch gemeinsam mit dem Note 20 beim Unpacked-Event am 5. August enthüllen. Der Release dürfte allerdings erst Anfang Oktober erfolgen.

Vergangene Woche war noch von einer Präsentation des Galaxy Z Fold 2 frühestens im September die Rede. Doch mit diesen Gerüchten räumte Samsung in einem offiziellen Tweet auf. Unter seinem UK-Account veröffentlichte der Hersteller ein kurzes Teaser-Video mit dem Text "A new look unfolds" sowie dem Datum 05.08.2020. An diesem Tag findet Samsungs Online-Unpacked-Event statt, bei dem unter anderem das Galaxy Note 20 und Note 20 Ultra sowie die Galaxy Buds Live vorgestellt werden.

Galaxy Z Fold 2 bekommt größeres Display

Wie bei den bisherigen Teasern zum Unpacked-Event im August wird auch das Galaxy Z Fold 2 von einer bronzefarbenen Flüssigkeit verkörpert. In diesem Fall nimmt die Flüssigkeit eine Schmetterlingsform an – passend zum ersten Galaxy Fold, das bei jedem Öffnen des Displays eine Schmetterlingsanimation abspielte. Der Nachfolger soll vor allem ein größeres Cover-Display mitbringen: Statt 4,6 Zoll werden es laut SamMobile 6,23 Zoll. Auch der innenliegende Screen soll wachsen – von 7,3 auf 7,59 oder sogar 7,7 Zoll. Die Bildwiederholfrequenz dieser Anzeige dürfte bei 120 Hz liegen, die des Cover-Displays ist noch nicht bekannt.

Technische Daten und Release-Zeitraum

Zu den weiteren technischen Daten des Galaxy Z Fold 2 sind bisher folgende Informationen im Umlauf: Prozessor wird wohl der Snapdragon 865+, der Speicher beträgt wahlweise 256 oder 512 GB, Kameras an Front und Rückseite sind identisch mit denen des Galaxy S20, der Akku fasst angeblich 4.365 mAh und beherrscht Fast Charging mit 25 W. Zudem wird das Galaxy Z Fold 2 lediglich als 5G-Version erscheinen. Zum Start sollen Android 10 und die Benutzeroberfläche One UI 2.5 an Bord sein.

Obwohl die Präsentation bereits im August stattfinden wird, ist nicht mit einem allzu baldigen Release zu rechnen. Wer das faltbare Galaxy Z Fold 2 kaufen möchte, muss damit voraussichtlich bis Anfang Oktober warten.