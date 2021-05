Galaxy Z Fold 3 & Galaxy Z Flip 3: Neue Leak-Bilder zeigen Foldables

Das Samsung Galaxy Z Fold 3 und das Galaxy Z Flip 3 haben sich auf neuen Bildern blicken lassen. Diese stammen angeblich aus einer internen Samsung-Präsentation und verraten auch einige neue Features der faltbaren Smartphones.

Leider haben die Leak-Bilder eine relativ schlechte Qualität. Dennoch erlauben sie potenziell Rückschlüsse auf Design und Funktionen der Geräte, sofern sie authentisch sind. Ursprünglich hatte der polnische Twitter-Nutzer BuKarpiel die Bilder verbreitet, dann wurden sie von etablierten Leakern wie Ice Universe und Tron aufgegriffen. Sie halten die Bilder offenbar für authentisch.

Galaxy Z Flip 3 mit größerem Außendisplay

fullscreen Samsung Galaxy Z Fold 3 Leak (links) und Galaxy Z Flip 3 Leak (rechts) Bild: © Twitter / @BuKarpiel 2021

Das Galaxy Z Flip 3 ist auf den Leak-Bildern (oben rechte Hälfte) mit einem größeren Außendisplay zu sehen. Darauf können die Nutzer eingehende Nachrichten lesen. Auch ist eine Dual-Kamera daneben auszumachen. Die Außenseite soll in das stabile Gorilla Glass Victus gehüllt sein. Ross Young, der Displayzulieferer berät, meint, dass die Flip-Modelle in den Farben Beige, Schwarz, Dunkelblau, Grau, Grün, hellem Pink und hellem Violett sowie Weiß auf den Markt kommen werden (Twitter, via Notebookcheck). Die Produktion soll laut Young im Juli anlaufen.

Galaxy Z Fold 3 mit Kamera unter dem Display

fullscreen Samsung Galaxy Z Fold 3 Leak Bild: © Twitter / BuKarpiel via Notebookcheck 2021

Das Galaxy Z Fold 3 soll auf der Innenseite eine im Display angebrachte Selfie-Kamera bieten. Damit ist nicht die Art von Kamera gemeint, die in einem Loch im Bildschirm unterkommt, vielmehr sind "Under-Display-Kameras" von außen nicht zu sehen. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Eines der Bilder zeigt das Z Fold 3 mit drei Kameras auf der Rückseite in den Farben Silber, Schwarz und Grün. Dem Berater Ross Young (Twitter) zufolge wird das Fold 3 in den Farben Beige, Schwarz, Grün und Silber auf den Markt kommen. Die Produktion soll im Juli anlaufen.