Galaxy Z Fold Tab: Faltbares Tablet ergänzt wohl faltbare Smartphones

Ein weiterer Hinweis lässt auf ein faltbares Tablet von Samsung schließen. Das Galaxy Z Fold Tab dürfte sogar schon bald auf den Markt kommen. Es ergänzt voraussichtlich die faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold 3 und Galaxy Z Flip 3.

Ein beim europäischen Patentamt EUIPO eingetragenes Warenzeichen deutet auf ein faltbares Samsung-Tablet hin. "Samsung Z Fold" lautet der Eintrag, der als solches auch für ein Smartphone stehen könnte – allerdings wurde er für den Bereich "Tablet Computer" eingetragen. Das hat Let's Go Digital (via Notebookcheck) herausgefunden. Nun ist das Galaxy Z Fold 2 im ausgefalteten Zustand bereits ein kleines Tabet. Offenbar ist das Galaxy Z Fold Tab als kleines Tablet, das sich zu einem großen Tablet aufklappen lässt, geplant.

Lässt sich wohl als Notebook verwenden

Bereits am 6. April veröffentlichte der Leaker Tron aus Samsungs Heimat Südkorea einige vermeintliche Informationen zum Galaxy Z Fold Tab auf Twitter. Es soll zwei Scharniere haben, wobei eines nach innen und das andere nach außen gefaltet wird. Indem der Nutzer die Unterseite nach innen faltet, kann er das Gerät als Laptop verwenden. Samsung hatte zuvor bei anderen Behörden ein Patent für ein faltbares Tablet eingereicht, das einen dickeren Teil mit Lautsprechern, Kamera und so weiter aufweist. Wahrscheinlich hat sich Samsung aber von diesem Design verabschiedet, das an jenes des ersten Galaxy-Fold-Smartphones erinnert.

Wohl mit S-Pen-Stifteingabe

Wahrscheinlich wird das finale Galaxy Z Fold Tab den S Pen unterstützen und stabileres ultradünnes Glas mitbringen. Es könnte auch wasserdicht sein wie angeblich das kommende Galaxy Z Fold 3 und das Z Flip 3. Let's Go Digital geht davon aus, dass es bei der Präsentation der faltbaren Smartphones einen Teaser für das Z Fold Tab geben könnte. Der Release soll im ersten Quartal 2022 anstehen.