Gaming-Laptop HP Pavilion 16 zu gewinnen: Mobil zocken in Top-Qualität

Spiele in bester Qualität, überall: Der Gaming-Laptop HP Pavilion 16 mit Intel Core i7 und einer GeForce RTX 2060 macht es möglich. Wir verlosen eines der Geräte.

Winterzeit ist Gaming-Zeit. Richtig Spaß macht das erst mit dem richtigen Equipment – zum Beispiel einem schicken Gaming-Laptop. Gemeinsam mit HP verlosen wir einen HP Pavilion 16-a0300ng, mit dem Du die neuesten PC-Spiele wie "Hitman 3", "Cyberpunk 2077" oder "The Medium" genießen kannst.

Diese Hardware steckt im HP Pavilion 16

Im Inneren des Pavilion sorgt ein Prozessor des Typs Intel Core i7-10750H für Gaming-Power. Die CPU verfügt über sechs physische Kerne, zwölf Threads und hat einen Basis-Takt von 2,6 GHz. Im Boost-Takt erreicht der Intel-Chip der 10. Generation sogar bis zu 5,0 GHz. Flankiert wird der Prozessor von 8 GB Arbeitsspeicher. Als Datenspeicher kommt eine NVMe-SSD mit 512 GB zum Einsatz, die kurze Boot- und Ladezeiten garantiert.

fullscreen Der HP Pavilion 16 punktet mit guter Prozessor- und Grafikleistung. Bild: © Hewlett Packard 2021

Das Herzstück eines jeden Gaming-Laptops ist eine schnelle Grafikkarte. Im HP Pavilion 16 arbeitet die Nvidia-Grafikkarte GeForce RTX 2060 in der energiesparenden Max-Q-Variante. Die Grafikkarte hat 6 GB VRAM und kann die beeindruckenden Raytracing-Effekte darstellen. Zudem unterstützt sie Nvidias Supersampling-Verfahren DLSS: Dabei werden Grafiken in niedrigeren Auflösungen gerendert und anschließend einem nahezu verlustfreien Upscaling unterzogen. Das Ergebnis sind hohe Framerates auch bei hohem Detailgrad oder mit aktivem Raytracing.

Zocken mit bis zu 144 Hz

Der Bildschirm des HP Pavilion 16 fügt sich ideal ins Gesamtbild ein: Du zockst auf einem entspiegelten 16-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, das Framerates bis 144 Hz darstellen kann – also 144 Bilder pro Sekunde. Spiele laufen schon mit 60 Bildern in der Sekunde wunderbar flüssig, aber flotte Actiongames profitieren von noch höheren Framerates für scharfe Bewegungen und schnelle Reaktionen. Alternativ kannst Du über den HDMI-Ausgang einen externen Monitor an das Notebook anschließen.

An weiteren Schnittstellen gibt es zwei USB-3.0-Ports, einen USB-C-Ausgang, einen Kombi-Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon sowie einen Port für LAN-Kabel, der Übertragungsraten bis zu 1000 MBit/s unterstützt.

HP Pavilion 16 Jetzt kaufen bei

So nimmst Du am Gewinnspiel teil

Um die Chance auf den Gaming-LaptopHP Pavilion 16 zu erhalten, fülle einfach das Formular aus. Das Gewinnspiel beginnt am 08.02.2021, 9:00 Uhr und endet am 28.02.2021, 23:59 Uhr. Alle weiteren Infos findest Du im Teilnahmeformular. Viel Glück!