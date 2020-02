Geheimes Video zeigt iOS 14 auf iPhone 11 Pro Max

Hinter den Kulissen testet Apple bereits fleißig das nächste große Software-Update iOS 14. Nun ist ein erstes Video aufgetaucht, das die neue App-Umschalter-Ansicht auf einem iPhone 11 Pro Max zeigen soll.

Das Video wurde der Webseite 91mobiles vom bekannten Tech-Leaker Ben Geskin zugespielt. In dem nur etwa fünf Sekunden langen Clip ist eine bislang unbekannte iOS-Oberfläche auf einem iPhone 11 Pro Max zu sehen, wo der App-Switcher geöffnet wird. Während auf dem iPhone in iOS 13 alle Anwendungen im App-Umschalter nebeneinander gelistet werden, erscheinen die Programme im Video als Vierer-Kacheln ähnlich wie bereits auf dem iPad.

Mit einem Wisch nach oben werden die Apps wie üblich geschlossen und durch nachfolgende Programme ersetzt. Ein Wisch nach rechts zeigt die übrigen geöffneten Anwendungen an. Offenbar will Apple also in iOS 14 den App-Umschalter des iPads auch auf dem iPhone einführen.

Jailbreak-Tweak oder echtes Feature?

Während viele Beobachter im Internet einen Jailbreak-Tweak vermuteten, der den App-Umschalter des iPads nachstellt, legte Geskin mit weiteren Hinweisen für ein natives Feature von iOS 14 nach. So twitterte er ein Foto einer iOS-Einstellung, mit welcher der App-Umschalter zwischen vier verschiedenen Ansichten umgestellt werden kann. Ob das Feature wirklich in iOS 14 auftaucht, erfahren wir aber frühestens auf dem WWDC 2020 im Juni.

Die finale Version von iOS 14 wird vermutlich wieder im September veröffentlicht. Nach diversen Bugs in iOS 13 soll der Fokus nun wieder mehr auf Stabilität liegen.