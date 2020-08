Geleaktes Google-Dokument enthält Hinweise auf Pixel 5a und Foldable

Kürzlich leakte ein internes Android-Dokument von Google, das einige Hinweise zu kommenden Pixel-Smartphones enthält. Demnach entwickelt Google momentan Android-Versionen für das Pixel 5a, für ein faltbares Pixel-Smartphone und für mindestens zwei weitere Geräte.

In dem geleakten Dokument, das der Webseite 9to5Google vorliegt, sind alle Android-Versionen für Pixel-Smartphones seit dem Pixel 2 aufgelistet. Neben Infos zu den Android-Versionen für das Pixel 4a, Pixel 4a 5G und Pixel 5 werden noch weitere Pixel-Modelle erwähnt. So etwa das Pixel 5a (das anscheinend den Codenamen "Barbette" trägt) und drei weitere Smartphones mit dem Codenamen "Raven", "Oriole" und "Passport".

Des Weiteren findet sich in dem Dokument eine Notiz, die erklärt, dass die momentanen Codenamen von denen aus dem Android Open Source Project (AOSP) abweichen können. Dort verwendet Google bekanntlich Fische als Codenamen.

Kommt Ende 2021 das erste faltbare Pixel-Smartphone?

Um welche Geräte es sich bei den Codenamen "Raven" und "Oriole" handelt, ist in dem Dokument nicht vermerkt. Vermutlich bezeichnen sie Modelle des Pixel 6. Bei dem Codenamen "Passport" wird explizit erwähnt, dass es sich um ein Foldable, also ein faltbares Smartphone handelt. Bei allen drei Geräten steht der Vermerk "Q4 2021". Womöglich erwartet uns Ende 2021 also Googles erstes faltbares Smartphone.

Empfehlung des Autors: Tech Google testet Technologie für faltbare Smartphones seit längerer Zeit

Schon im Mai 2019 gab es Berichte, dass Google an einem faltbaren Pixel-Smartphone arbeitet. Der Google-Manager Mario Queiroz stellte jedoch klar, dass Google lediglich mit der Technologie experimentiere. Konkrete Pläne für die Entwicklung eines faltbaren Pixel-Smartphones soll es zu dieser Zeit noch nicht gegeben haben.

Pixel 4a 5G & Pixel 5 für Oktober geplant, Pixel 5a erst 2021

Das geleakte Dokument verrät außerdem die voraussichtlichen Veröffentlichungstermine für das Pixel 4a 5G und Pixel 5. Beide Smartphones sollen im Oktober kommen. Diese Informationen decken sich mit Googles Ankündigung, dass die Smartphones im Herbst erscheinen sollen.

Für das Pixel 5a strebt Google eine Veröffentlichung im zweiten Quartal 2021 an.