Geleaktes Render-Bild zeigt Motorola-Smartphone mit Stylus

Im Internet ist ein Render-Bild aufgetaucht, das ein Motorola-Smartphone zusammen mit einem Stylus zeigt. Gerüchten zufolge soll das Smartphone den Namen Moto G Stylus tragen und könnte schon im Februar auf den Markt kommen. Außerdem soll der Hersteller angeblich auch an einem neuen Flaggschiffmodell namens Motorola Edge+ arbeiten.

Die aktuellen Infos stammen, wie so häufig, von Evan Blass. Dieser veröffentlichte das Render-Bild des Moto G Stylus auf Twitter. Neben dem digitalen Eingabestift ist außerdem eine Punch-Hole-Selfie-Cam in der linken oberen Ecke des Bildschirms zu sehen. Das Render-Bild deutet außerdem an, dass Motorola-Smartphone wohl einen gewölbten Glasbildschirm besitzen wird.

Ist das Moto G Stylus ein Mittelklasse-Modell?

Bei genauerer Betrachtung des Smartphones fällt auf, dass der Stylus anscheinend keine drucksensitive Spitze besitzt, so wie beispielsweise bei Samsungs Galaxy-Note-Serie. Demnach könnte es sich bei dem Moto G Stylus eher um ein Mittelklasse-Modell handeln, vermutet die Webseite digit.

Schon bevor das Render-Bild auftauchte, wurde das angebliche Moto G Stylus mit der Modellnummer XT2043-4 auf der Radio Equipment List (REL) in Kanada entdeckt. Das Gerät wurde bereits im frühen Januar von den kanadischen Behörden abgesegnet. Außerdem tauchte die gleiche Modellnummer nun auch schon bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) auf.

Das Moto G Stylus ist nicht das Motorola Edge+

Unter dem Tweet von Evan Blass wird schon darüber diskutiert, ob das Render-Bild nicht das Motorola Edge+ zeigen würde. Blass versicherte jedoch, dass es sich bei dem Motorola Edge+ und dem Moto G Stylus um zwei verschiedene Smartphones handele. Über das angebliche Flaggschiff ist jedoch noch weniger bekannt, als über das Moto G Stylus. Laut Blass soll das Gerät wohl auch über eine Punch-Hole-Kamera verfügen.