Gerücht: Powerbeats Pro könnten in vier neuen Farben erscheinen

Spendiert Apple den Powerbeats Pro vier neue Farben? Laut Gerücht gibt es die In-Ear-Kopfhörer bald auch in Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow und Lava Red. Die Information stammt von einem chinesischen Weibo-Account.

Das Gerücht hat ein Account namens WaveTech verbreitet. Woher die Info zu den neuen Farben kommt, dazu gibt es keine Angaben. Da der Account in der Leak-Szene bisher recht unbekannt ist, lässt sich kaum eine Prognose abgeben, ob an dem Gerücht etwas dran ist.

Die Powerbeats Pro könnten einen frischen Anstrich vertragen

Apple stellte die Powerbeats Pro im April 2019 vor. Momentan sind die In-Ear-Kopfhörer in den Farben Elfenbeinweiß, Schwarz, Marineblau und Moosgrün erhältlich. Eher dunkle Farbtöne – Elfenbeinweiß ausgenommen. Die frischen knalligen Farben könnten sicherlich den einen oder anderen Apple-Fan ansprechen.

Woher der Weibo-Nutzer die Informationen über die neuen Farben hat, verrät er nichtt.

Wie Macrumors anmerkt, hat Apple schon öfter saisonale Farboptionen angeboten, so etwa bei den Beats Solo und den Beats Studio. Es wäre also möglich, dass sich das Gerücht über die neuen Farben der Powerbeats Pro als korrekt herausstellt.

Neben neuen Farben womöglich auch mit kleinen Tweaks

Bereits zu Beginn des Jahres kursierten Gerüchte, dass Apple an Powerbeats Pro 2 arbeiten könnte. Dokumente, die bei der US-Zulassungsbehörde Federal Communications Commission hochgeladen wurden, zeigen ein neues Modell von In-Ear-Kopfhörern, die den Powerbeats Pro sehr ähnlichsehen. Die Daten in den Dokumenten deuten auch kleine Verbesserungen an den Kopfhörern an.

Möglicherweise gibt es die Powerbeats Pro bald also in frischen Farben und mit kleineren Verbesserungen der Hardware.