Google Maps: Zurück auf der Apple Watch & neue CarPlay-Funktionen

Google Maps kommt zurück auf die Apple Watch. Darüber hinaus macht Google seine beliebte Navigations-App auch mit dem Dashboard-Feature von Apple CarPlay kompatibel. Die App-Rollouts starten bereits in Kürze.

Google hat am Montag zwei Neuigkeiten für iOS-Nutzer offiziell angekündigt. Zum einen wird es eine neue Google-Maps-App für die Apple Watch geben – nachdem die alte Version 2017 zurückgezogen wurde. Träger einer Apple Watch können sich wieder bequem per Google Maps am Handgelenk zum Ziel führen lassen. Die neue Watch-App schätzt die Ankunftszeit und bietet Schritt-für-Schritt-Navigation zu gespeicherten Zielen wie "Zuhause" oder "Arbeit". Um sich zu anderen Orten navigieren zu lassen, kann eine Navigation auf dem iPhone gestartet werden, und die Apple Watch übernimmt. Die Routenführung funktioniert zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem Auto.

Google Maps zieht auf dem CarPlay-Dashboard ein

Zum anderen kündigte Google an, dass die Maps-App schon ab dieser Woche mit Apples CarPlay-Dashboard kompatibel sein wird. Den Dashboard-Modus fürs Auto hatte Apple vergangenes Jahr mit iOS 13 eingeführt, er war zunächst aber nur mit Apple Maps kompatibel. Künftig können iOS-Nutzer jedoch wählen und auch Google Maps auf dieselbe Art und Weise nutzen, ohne sonstige Dashboard-Funktionen einbüßen zu müssen. Das heißt, die Bedienung von Audiofunktionen bleibt während der Navigation ebenso möglich wie das Anzeigen von Kalenderbenachrichtigungen. Ein Split-Screen bietet eine große Kartenansicht auf der linken Seite, Routenanweisungen und Audiobedienfelder auf der rechten.

Die neue Google-Maps-App für die Apple Watch wird in den kommenden Wochen ausgerollt. Die Dashboard-Funktionalität für CarPlay hält mit dem nächsten iOS-Update Einzug, das noch in dieser Woche erscheinen soll.