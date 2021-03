Google Nest Hub 2 vorgestellt: Smart Display jetzt mit Schlafanalyse

Google hat den Nest Hub 2 offiziell vorgestellt: Das neue Smart Display soll sich vor allem für den Einsatz im Schlafzimmer eignen und etwa den Schlaf analysieren – ganz ohne zusätzliche Sensoren am Körper. Das Gerät kostet knapp 100 Euro.

Google hat die zweite Generation des Nest Hub angekündigt, meldet 9to5Google. Technisch gibt es nur wenige Unterschiede im Vergleich zum Vorgänger: Der smarte Bildschirm misst erneut 7 Zoll in der Diagonale bei einer Auflösung von 1.024 x 600 Pixeln, während im Inneren ein Prozessor auf ARM-Basis mit vier Kernen verbaut ist. Ein 1,7 Zoll großer Treiber soll hingegen für eine rund 50 Prozent stärkere Basswiedergabe sorgen, während ein zusätzliches und damit drittes Mikrofon die Bedienung erleichtern soll.

Nest Hub 2 erfasst Schlafverhalten ohne Kamera

Der Google Nest Hub 2 will vorrangig mit ausgeklügelten Software-Features punkten – statt im Wohnzimmer und der Küche fortan vor allem im Schlafzimmer. Hier liefert das Smart Display eine ausführliche Schlafanalyse, die über einen radargestützten Schlafsensor funktioniert, der anhand von Bewegungen und Geräuschen die Schlafqualität erfasst – selbst Schnarchen entgeht dem Smart Display nicht. Der Clou daran: Ein Messgerät muss während des Schlafs nicht getragen werden. Eine Kamera ist dafür auch nicht notwendig, aus Gründen der Privatsphäre verzichtet Google vollständig auf sie.

Release Ende März für knapp 100 Euro

Doch auch ohne eigene Kamera kann der Google Nest Hub 2 zahlreiche Gesten erkennen, um etwa Videos abzuspielen oder den Wecker in Schlummerfunktion zu stellen. Sprachbefehle per Google Assistant sind ebenso möglich, zudem können Geräte im Smart Home über den Google Nest Hub 2 gesteuert werden. Der smarte Screen kommt am 30. März in den Handel und kann für 99,99 Euro in den Farben Kreide und Carbon vorbestellt werden.

