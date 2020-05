Google Pixel 4 XL: Fotos eines grauen Modells aufgetaucht

Das Google Pixel 4 XL sollte offenbar auch in einer matt-grauen Farbe erscheinen. Dafür sprechen neu aufgetauchte Fotos, die offenbar ein Vorabmodell zeigen. Letztlich kam das Smartphone nur in den Farben Clearly White, Just Black und Oh So Orange auf den Markt. Der Prototyp könne jedoch ein Hinweis sein.

Das Google Pixel 4 XL befand sich wohl auch mit einer vierten Farboption in Entwicklung. Ein matt-graues Modell wurde nämlich auf dem chinesischen Online-Flohmarkt Taobao angeboten, wie der Nutzer akes29 bei Twitter berichtet (via XDA Developers). Im Verkaufsangebot soll von einem Entwickler-Prototypen mit 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher die Rede gewesen sein.

Prototyp scheint authentisch zu sein

Wahrscheinlich hat der Verkäufer die Rückseite nicht ausgewechselt, denn das ist laut den Reparaturprofis von iFixit schwierig, und es sind keine Anzeichen dafür auf den Fotos erkennbar. XDA Developers hat die IMEI-Nummer geprüft und das Gerät als Pixel 4 XL bestätigt. "IMEI" bedeutet "International Mobile Equipment Identity" und erlaubt die Identifizierung von Mobiltelefonen. GSM-Netze prüfen die Nummer, um gestohlene Geräte auszuschließen. Einem Aufkleber auf der Rückseite des Pixel 4 XL zufolge war das Handy ursprünglich für den US-Mobilfunkanbieter Verizon vorgesehen.

Google Pixel 5 vielleicht auch in matt-grauer Farbe

Google hat also offenbar an einem matt-grauen Modell des Pixel 4 XL gearbeitet, die Farboption aber letztlich nicht angeboten. Möglicherweise wird es das dann Pixel 5 und das Pixel 5 XL in dieser Farbe geben. Diese Handys werden voraussichtlich zur Premium-Mittelklasse gehören und keine Flaggschiffe mehr sein. Passend zur neuen Kategorie könnte sich Google für andere Farben entscheiden, darunter vielleicht matt-grau.