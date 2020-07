Google Pixel 4a erneut verschoben?

Branchenbeobachter haben fest mit dem Launch des Google Pixel 4a am 13. Juli gerechnet – doch daraus wird offenbar nichts. Googles neues Mittelklasse-Smartphone soll sich abermals verspäten, ein neuer Termin im August ist jetzt im Gespräch.

Google könnte das Pixel 4a am 3. August offiziell vorstellen, schreibt Winfuture unter Berufung auf einen Tweet des Leakers Jon Prosser. Der geplante Launch am 13. Juli wurde demnach gestrichen, im System sei jetzt von einer Vorstellung am 3. August die Rede. "Das Rätsel", schreibt Posser, "geht weiter". Über die Gründe für die abermalige Verschiebung lässt sich nur spekulieren, auch wie sicher der neue Termin ist, bleibt offen. Möglich, dass es sich bei dem neuen Datum im System lediglich um eine Platzhalterangabe handelt – und der Release des Google Pixel 4a weiter in der Schwebe steht.

Google Pixel 4a durchlief jüngst Zertifizierung

Zwischenzeitlich stand auch eine mutmaßliche Namensänderung im Raum, der zufolge das Pixel 4a als Lite-Ableger des neuen Google Pixel 5 hätte vermarktet werden sollen – das scheint aber nicht der Fall zu sein. Klar ist, dass das Pixel 4a erwartungsgemäß keinen Soli-Radar für die Gestensteuerung bieten wird. Das geht aus einer Zertifizierung hervor, die jüngst im Netz auftauchte. Als Display soll ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln zum Einsatz kommen, während im Inneren der Snapdragon 730 seinen Dienst verrichtet, unterstützt von 6 GB Arbeitsspeicher.

Stellt Google Pixel 4a erst mit dem Pixel 5 vor?

Preislich dürfte sich das Google Pixel 4a im Bereich um die 400 Dollar positionieren, umgerechnet etwas mehr als 350 Euro. Wann Google das lang erwartete Mittelklasse-Smartphone, dessen Release schon im Frühjahr erwartet wurde, endlich vorstellt, bleibt aber weiter unklar. Selbst eine zeitgleiche Vorstellung mit dem Google Pixel 5 scheint nicht mehr ausgeschlossen – das wäre erst im Oktober.