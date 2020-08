Google Pixel 5 erscheint möglicherweise nur in der XL-Variante

Erst kürzlich tauchte das Google Pixel 5 in einer Benchmark-Datenbank auf, die einige Specs des Smartphones enthüllte. Ein Leaker behauptet nun, weitere Infos zum Gerät zu haben. Google plant demnach, das Pixel 5 nur in der XL-Variante auf den Markt zu bringen.

Der Leaker Jason C – I'm Just Saying schreibt bei Twitter, dass Google das Pixel 5 wahrscheinlich nur in der XL-Variante und mit einem Snapdragon 765G verkauft. Der Preis des Smartphones soll 699 Dollar betragen. Zur genauen Größe des Displays sagt der Leaker nichts. Doch für Nutzer, die eher kleinere Displays bevorzugen, wäre das Google Pixel 5 keine Option mehr. Der Grund: Die Unterschiede zwischen der Standard- und XL-Variante fallen bei Pixel-Smartphones relativ groß aus. Zum Vergleich: Die Display-Diagonale des Pixel 4 beträgt 5,3 Zoll, die des Pixel 4 XL 6,3 Zoll.

Pixel 5 ist schwächer als der Vorgänger

Der Benchmark-Datenbank AI Benchmark war schon zuvor zu entnehmen, dass das Pixel 5 mit dem Mittelklasse-Chip Snapdragon 765G kommt und über 8 GB Arbeitsspeicher verfügt. Außerdem liefert Google das Smartphone ab Werk mit Android 11 aus.

Wie das Pixel 5 zum Launch bei Pixel-Fans ankommen wird, bleibt abzuwarten. Sollte es tatsächlich nur eine XL-Variante geben, scheidet das Smartphone bei Verfechtern von kleineren Displays wohl direkt aus. Und auch Fans von leistungsfähiger Hardware dürften vom Pixel 5 eher enttäuscht sein. Die Testdaten von AI Benchmark belegen, dass das Smartphone schwächer als der Vorgänger ist.

Der relativ niedrige Preis könnte das Pixel 5 allerdings wieder attraktiv machen. Einem geleakten Google-Dokument zufolge soll das Pixel 5 zusammen mit dem Pixel 4a 5G noch in diesem Oktober erscheinen.