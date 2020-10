Google Pixel 5: Hands-on-Videos zeigen das Smartphone in Aktion

Erste Hands-on-Videos zeigen das kommende Smartphone Google Pixel 5 im Einsatz. Die Clips stammen von einem britischen YouTuber, der das Handy vor dem offiziellen Verkaufsstart erhalten hat, und einem Besucher eines deutschen Elektrofachmarktes.

In seinem Video demonstriert der YouTuber totallydubbedHD anhand eines schwarzen Modells, wie sich das Google-Smartphone handeln lässt. In einem kurzen Kameratest und Vergleich mit dem Galaxy S10+ stellt er fest, dass die Kamera des Pixel 5 mit der des etwas teureren Samsung-Smartphone mithalten kann. In einem zweiten Video des YouTubers geht es um die Audioqualität der beiden, teilweise unter dem Display verborgenen Lautsprecher, um das Reverse Wireless Charging, die Akkulaufzeit sowie die Qualität und Helligkeit des Displays.

Pixel 5 bereits im Elektrofachmarkt ausprobiert

In den Handel soll das Google Smartphone eigentlich erst am 15. Oktober kommen. Der YouTuber totallydubbedHD ist für den Mobilfunkprovider Vodafone in Großbritannien tätig und hat das Gerät vermutlich deshalb vorzeitig in die Hände bekommen. Das Gerät ist auch schon in diversen Elektrofachmärkten in Deutschland ausgestellt, ein Besucher eines Marktes hat ein Pixel 5 im Geschäft ausprobiert, dabei gefilmt und anschließend sieben entsprechende Videoclips bei YouTube veröffentlicht. Sie zeigen unter anderem die Gestensteuerung, die Lautsprecher und einen Vergleich zum Pixel 4XL.

Gratis-Kopfhörer für Vorbesteller

Das Google Pixel 5 kostet knapp 613 Euro und lässt sich bereits über die Webseite des Herstellers sowie bei diversen Mobilfunkanbietern vorbestellen. Wer Googles Flaggschiff vorbestellt, kann sich über einen besonderen Bonus freuen: Vorbesteller erhalten die Wireless-Kopfhörer Bose QuietComfort 35 II kostenlos dazu.