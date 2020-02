Google Pixel 5 könnte Reverse Wireless Charging bieten

Die erste Entwickler-Preview von Android 11 ist da – und verrät offenbar auch spannende Details über das Google Pixel 5. So könnte das nächste Google-Flaggschiff anscheinend auch umgekehrtes kabelloses Laden unterstützen.

Entdeckt wurde der Hinweis auf das sogenannte Reverse Wireless Charging in der ersten Android-11-Preview von der Webseite XDA Developers. In der Einstellungs-App für Pixel-Smartphones fand sich demnach eine Option namens "Battery Share". Zudem deuten Dateipfade in Android 11 darauf hin, dass es sich hierbei um eine Google-Funktion und nicht um ein Android-Feature handelt.

Funktion für Pixel 4a oder erst für Pixel 5?

Weitere Hinweise in der neuen Android-Preview verstärken den Eindruck, dass es sich tatsächlich um eine Funktion zum umgekehrten drahtlosen Laden handeln könnte. So wird angemerkt, dass sich der Akku des Smartphones bei Nutzung von Battery Share schneller leert und dass das Feature mit kompatiblen Kopfhörern, Smartwatches und Smartphones funktioniert.

Ebenfalls spannend: Im Java-Code der Funktion wird ein Modell namens "Redfin" erwähnt. Diese Modellbezeichnung tauchte bereits vor ein paar Wochen im Zusammenhang mit dem Pixel 4a auf. Für welche Smartphones Google also Reverse Wireless Charging plant, ist noch mehr als unklar.

Das Pixel 4a könnte bereits im Mai im Rahmen der Google I/O 2020 gezeigt werden, ein Pixel 5 dürfte hingegen erst im Oktober vorgestellt werden.