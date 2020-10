Google Pixel 5, Pixel 4a 5G & mehr: Die 4 wichtigsten Google-Neuheiten

Auf seinem Hardware-Event hat Google ein Produkt-Feuerwerk gezündet – und unter anderem das Google Pixel 5, einen neuen Chromecast mit Google TV und einen Nest Smart Speaker enthüllt. Wir haben alle wichtigen Ankündigungen im Überblick.

Google Pixel 5: Das neue 5G-Flaggschiff des Herstellers

Erwartungsgemäß hat Google mit dem Pixel 5 sein neues Smartphone-Flaggschiff vorgestellt, das in puncto Leistung aber nicht mit High-End-Smartphones anderer Hersteller zu vergleichen ist. Unter der Haube verrichtet nur der Mittelklasse-Prozessor Snapdragon 765G seinen Dienst, der aber immerhin von ordentlichen 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Google setzt eher auf neue Funktionen: Das Google Pixel 5 ist das erste Gerät des Herstellers, das im schnellen 5G-Mobilfunknetz unterwegs ist.

Empfehlung des Autors: Tech Das Google Pixel 5 und Google 4a 5G kommen und sind fast identisch

Designtechnisch setzt Google beim Pixel 5 auf ein Aluminiumgehäuse und einen Edge-to-Edge-Look. Die Frontkamera ist somit in einem Loch im Display untergebracht. Die interne Speicherkapazität beträgt 128 GB, der 4.080 mAh große Akku lässt sich über USB-C mit 18 Watt recht zügig laden.

Herzstück ist ein 6 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholungsrate von 90 Hz – Inhalte gibt es besonders flüssig wieder. Dank IP68-Zertifizierung ist das Smartphone auch gegen Staub und Wasser geschützt. Die Dual-Kamera mit 12,2 Megapixeln erweitert Google beim neuen Modell um eine 16-MP-Ultraweitwinkel-Linse. Der populäre Nachtmodus funktioniert jetzt ebenfalls im Porträtmodus.

Das Google Pixel 5 lässt sich ab sofort in den Farben Schwarz und Dunkelgrün zu einem Preis von rund 613 Euro vorbestellen. Am 15. Oktober kommt das Smartphone in den Handel.

Google PIxel 5 Jetzt kaufen bei

Google Pixel 4a 5G: Mittelklasse bekommt ebenfalls 5G

Wie vorab angekündigt, stellt Google dem Pixel 4a einen 5G-Ableger an die Seite, der sich auch in einigen anderen Punkten unterscheidet. Neben der 5G-Unterstützung ist das etwa der größere Bildschirm, der 6,2 Zoll statt 5,8 Zoll in der Diagonale misst. Im Inneren kommt mit dem Snapdragon 765G der gleiche Chipsatz wie im aktuellen Topmodell zum Einsatz. Das Google Pixel 4a 5G arbeitet somit etwas flotter als die normale LTE-Version.

Für den günstigeren Preis müssen Käufer einige Abstriche machen: Es gibt weder ein Display mit hoher Bildwiederholungsfrequenz noch einen Schutz vor Wasser. Das Pixel 4a 5G ist ab November für etwa 486 Euro in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Chromecast mit Google TV und eigener Fernbedienung

Wer bislang einen Chromecast nutzen wollte, brauchte dafür zwingend ein Smartphone – schließlich wurden darüber die Inhalte per Chromecast auf den TV gestreamt. Mit dem neuen Chromecast entfällt dieser Zwang. Denn: Die Streaming-Box ist mit dem mächtigen Betriebssystem Google TV ausgestattet.

Natürlich kannst Du weiterhin die Cast-Funktion über Dein Handy nutzen. Doch dank mitgelieferter Fernbedienung mit eigenem Google-Assistant-Button öffnest Du Dienste wie YouTube und Netflix direkt mit nur einem Klick. Der neue Chromecast bietet hochauflösendes Streaming in 4K und HDR. Einziger Wermutstropfen: Googles Cloud-Gaming-Dienst Stadia wird zum Start nicht unterstützt. Im Laufe der Zeit soll der Chromecast aber auch mit Stadia funktionieren.

Das Gerät kann ab sofort in den Farben Weiß, Blau und Pink vorbestellt werden.

Nest Audio: Kraftvoller Smart Speaker

Google hat mit dem Nest Audio einen leistungsstarken Smart Speaker für weniger als 100 Euro angekündigt. Optisch wirkt der Lautsprecher wie eine Mischung aus Google Home und Google Home Max. Der Nest Audio ist mit Stoff überzogen und soll eine um 75 Prozent höhere Lautstärke und um 50 Prozent sattere Bässe als der Google Home liefern. Du kannst den Nest Audio bequem per Sprachbefehl steuern und so die Musikwiedergabe starten, Timer stellen und Geräte im Smart Home steuern. Den smarten Lautsprecher erhältst Du in Carbon und Kreide für rund 97 Euro.

Nest Audio Jetzt kaufen bei