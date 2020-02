Google Pixel 5 XL: Prototyp überrascht mit ungewohntem Design

Die geleakten Renderbilder eines Google-Pixel-5-XL-Prototyps zeigen ein ungewöhnliches Kamera-Design. Drei Kameras kommen in einer oben kantigen und unten abgerundeten Kuppel unter. In der Mitte steckt der LED-Blitz. Angeblich steht der Prototyp als eine Möglichkeit für das finale Design zur Auswahl.

Die Kamerakuppel des angeblichen Google-Pixel-5-XL-Prototypen scheint wie ein Wassertropfen von oben über die Rückseite zu laufen. Das wäre eine neue Variation des modischen Kamera-Designs, das seit der Präsentation des iPhone 11 auch im Android-Bereich Einzug hielt. Aktuell werden die Kameras gerne in einem schwarzen Rechteck untergebracht, Google hat sich nun offenbar eine originelle, rundlichere Variation ausgedacht. Bei den Kameras soll es sich um einen Weitwinkelsensor (die Hauptkamera), eine Ultraweitwinkelkamera und eine Telefotokamera handeln.

Design in der näheren Auswahl

Der bekannte Google-Leaker Jon Prosser hat das Bild in einem YouTube-Video auf seinem Channel Frontpage Tech veröffentlicht (via Notebookcheck). Es beruht angeblich auf einem CAD-Design von Google. Der Pixel-Handy-Macher denkt offenbar gerade über mögliche Pixel-5-Designs nach und das Renderbild zeigt einen Entwurf, der in der näheren Auswahl ist. Allerdings gibt es dem Leaker zufolge noch zwei weitere Prototypen, deren Kamera-Design sich an jenem des Pixel 4 orientiert. Bilder von diesen Alternativen hat Jon Prosser nicht veröffentlicht.

Vorderseite wieder mit üppigem Rand oben

Die Vorderseite des Smartphones soll jener des Pixel 4 XL ähneln. Auch der Soli-Radarsensor und das System für die Gesichtsentsperrung sollen wieder an Bord sein, was für einen üppigen Displayrand oben spricht. Dieser soll tatsächlich laut dem Leaker nur ein wenig dünner ausfallen als bei den Pixel-4-Handys. Die Präsentation der Pixel 5 und des Pixel 5 XL dürfte wohl im Oktober 2020 anstehen.