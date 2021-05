Google Pixel 6 Pro: Renderbilder zeigen Flaggschiff in neuem Look

Nicht nur Android 12 bekommt eine völlig neue Optik – auch die neuen Pixel Phones. Frische Renderbilder zeigen den neuen Look des Google Pixel 6 Pro in knalligen Farben und mit charakteristischer Rückkamera.

Nachdem der bekannte Leaker Jon Prosser jüngst das Google Pixel 6 geleakt hat, folgt jetzt auch die Bestätigung des Leakers OnLeaks, schreibt Digit. Demnach plant Google für das Pixel 6 Pro einen 6,67 Zoll großen und abgerundeten Screen mit Punch-Hole-Kamera auf der Front, die in einem Loch im Display unterkommt.

Als Bildschirm soll ein AMOLED-Screen zum Einsatz kommen. Unklar ist aber noch, welche Bildwiederholungsrate unterstützt wird. Das normale Pixel 6 soll hingegen 6,2 Zoll in der Diagonale messen. Zu sehen sind sehr schmale Displayränder, zudem wird Google wohl direkt unter dem Screen einen Fingerabdrucksensor verbauen.

Google Pixel 6 Pro: Rückseite mit völlig verändertem Look

Auch wenn sich Google offenbar nicht komplett vom Dual-Tone-Design der Pixel-Reihe verabschiedet, so erstrahlt die Rückseite doch in einem stark veränderten Look. Rechnet man den Kamera-Buckel dazu, bringt es das Google Pixel 6 Pro angeblich auf eine Dicke von 11,5 Millimeter. Die Triple-Kamera verfügt über horizontal angeordnete Linsen, darunter wohl ein Weitwinkelobjektiv, eine Periskop-Kamera und eine noch undefinierte Linse in der Nähe des LED-Blitzlichts. Einige Sensoren und ein Mikrofon komplettieren die Hauptkamera.

Release im Herbst 2021 – mit eigenem Google-Chip?

Auf den Renderbildern ist ein neu positionierter SIM-Kartenslot an der linken Geräteseite zu erkennen, während auf der Front Dual-Lautsprechen unten und oben angebracht sind. Wireless Charging soll ebenso zu den Ausstattungsmerkmalen zählen. Gerüchten zufolge könnte das Google Pixel 6 auch einen Chipsatz bekommen, der direkt von Google entwickelt wird. Bis dahin wird es noch etwas dauern: Ein Release der Pixel-6-Reihe steht vermutlich wie üblich im Herbst an.