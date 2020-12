Google-Suchtrends 2020: Das waren die zehn häufigsten Suchbegriffe

2020 wird als außergewöhnliches Jahr in die Geschichtsbücher eingehen – und das spiegelt sich auch in den Google-Suchtrends wider. Das alles beherrschende Thema: das Coronavirus. Immerhin ein Tech-Produkt hat es aber auch in die Top 10 geschafft.

Jahr für Jahr veröffentlicht Google Suchanfragen, die besonders hoch im Kurs standen. Welche Themen haben die Menschen am meisten bewegt, welche Abschiede tief berührt, wie sah es in Sachen Unterhaltung aus? All das hat Google jetzt wieder veröffentlicht. Wenig überraschend war das dominierende Thema das Coronavirus, das sich erwartungsgemäß an die Spitze der Suchanfragen für das Jahr 2020 katapultierte.

Das Thema war so stark nachgefragt, dass Google erstmals eine eigene Kategorie dafür veröffentlichte und detaillierte Suchtrends online stellte. Mit dem iPhone 12 von Apple konnte sich immerhin auch ein Begriff aus der Technik-Branche in den Top 10 platzieren.

Diese 10 Begriffe wurden 2020 am häufigsten bei Google gesucht

Coronavirus US Wahl Wetter morgen Wirecard Biontech Aktie Kobe Bryant iPhone 12 Disney plus PS5 Joe Biden

Das waren die Top Wo-Fragen 2020

Wo ist der Orkan jetzt? Wo fällt morgen die Schule aus? Wo bekomme ich Mundschutz her? Wo liegt Hanau? Wo wohnt Donald Duck? Wo brennt es in Australien? Wo kann ich mich auf Corona testen lassen? Wo muss ich Mundschutz tragen? Wo kommt Coronavirus her? Coronavirus in Deutschland wo?

Das waren die Top Warum-Fragen 2020

Warum wurden kelloggs cornflakes erfunden? Warum sterben in italien so viele an Corona? Warum wurde George Floyd festgenommen? Warum ist Xavier Naidoo bei DSDS? Warum kaufen alle Klopapier? Hopp Beleidigung Warum? Warum feiern wir Pfingsten? Warum ist Corona so gefährlich? Menthol Zigaretten Verbot warum? Warum gibt es keine Hefe?

Das waren die Top Wann-Fragen 2020