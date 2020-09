GoPro Hero 9 Black: Verpackung verrät bereits viele Features

Die neue Action-Cam GoPro Hero 9 Black steht in den Startlöchern! Kurz vor dem Launch gibt jetzt ein Foto der Verpackung Auskunft über zahlreiche Features der Kamera.

Die GoPro Hero 9 Black bekommt als erstes Gerät des Herstellers ein Front-Farbdisplay und eignet sich daher besonders gut für Vlogger – das ist bereits seit ein paar Tagen bekannt. Nun hat Roland Quandt von WinFuture ein Foto der Verpackung der Action-Cam zugespielt bekommen und natürlich sofort veröffentlicht.

Laut Beschriftung der Verpackung hat die GoPro Hero 9 Black einen 20-Megapixel-Sensor, beim Vorgänger sind es 12 Megapixel. Der Sensor des neuen Modells soll neben Videos in 4K-Auflösung mit 60 FPS auch Aufnahmen in 5K mit 30 FPS ermöglichen. Bei Slow-Motion-Videos dürfte es allerdings bei den bekannten 240 FPS in Full-HD-Auflösung bleiben. Der neue Sensor der Action-Kamera soll zudem eine verbesserte elektronische Bildstabilisierung bieten, die GoPro HyperSmooth 3.0 nennt und die Ergebnisse "wie mit einem Gimbal" liefern soll.

Ein größerer Akku – aber auch eine höhere Laufzeit?

Die Verpackung der GoPro Hero 9 Black verrät uns auch Akkukapazität der Action-Cam. Sie hat demnach einen Energiespeicher mit 1.720 mAh, das sind mehr als 40 Prozent mehr als beim Vorgänger (1.220 mAh). Wie sehr sich dies angesichts des neuen Frontdisplays auf die tatsächliche Laufzeit auswirkt, bleibt aber abzuwarten.

Weitere neue Features der GoPro Hero 9 Black sind TimeWarp 3.0 für Zeitraffervideos, ein bis zu zehn Meter Wassertiefe dichtes Gehäuse, die Möglichkeit zur Steuerung der Kamera per Sprachkommando, RAW-Aufnahmen, ein Webcam-Modus und Unterstützung für Livestreaming in Full-HD-Auflösung. Zu Preis und Verfügbarkeit der Action-Cam gibt es noch keine Informationen.