Gorilla Glass Victus: iPhone-Display wird noch widerstandsfähiger

Apple-Zulieferer Corning hat mit Gorilla Glass Victus ein noch widerstandsfähigeres Glas vorgestellt, das künftig in iPhones zum Einsatz kommen dürfte. Vor allem die Haltbarkeit bei Stürzen und Kratzern wurde optimiert.

Das neue Gorilla Glass Victus warte mit einer deutlich besseren Leistung auf, schreibt MacRumors mit Verweis auf die Vorstellung von Corning. Das neue Gorilla Glass sei sehr viel widerstandsfähiger als vorherige Generationen, heißt es. Passend dazu hat der Hersteller ein Video veröffentlicht, in dem das Gorilla Glass Victus auf Herz und Nieren geprüft wird – Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe inklusive. Mehr noch: Bei einer Härteprüfung nach Knoop mittels Diamant habe das neue Gorilla Glass einer Belastung von 8 Newton getrotzt und damit andere getestete Produkte in den Schatten gestellt.

Gorilla Glass Victus reduziert Beschädigungen radikal

Aufgrund der Beschaffenheit von Glas gibt es keinen hundertprozentigen Schutz vor Beschädigungen und Kratzern. Doch Corning-Manager Jaymin Amin betont gegenüber The Verge, dass das neue Gorilla Glass Victus in der Lage sei, Beschädigungen "ziemlich drastisch zu reduzieren".

Apple und Corning blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück, Produkte des Zulieferers werden in Apples gesamtem Produkt-Line-up eingesetzt. Vor drei Jahren überwies Apple im Rahmen seines Advanced Manufacturing Fund 200 Millionen US-Dollar an Corning, um so die Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Im vergangenen Jahr flossen weitere 250 Millionen Dollar.

Einem Smartphone-Hersteller ist das neue Gorilla Glass zu gut

Laut Jaymin Amin gibt es mindestens einen Smartphone-Hersteller, der das neue Gorilla Glass so signifikant besser fand als die aktuelle Generation, dass er sich entschied, lediglich eine dünnere Schicht des neuen Glases zu verbauen – anstatt auf maximale Widerstandsfähigkeit zu setzen. Welcher Hersteller das war, bleibt natürlich ein Geheimnis.

