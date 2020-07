Hands-On-Video verrät weitere Details zum Galaxy Note 20 Ultra

Rund einen Monat vor Samsungs nächsten Unpacked-Event häufen sich die Leaks zum Galaxy Note 20 Ultra. Nachdem am Mittwoch bereits Fotos des Smartphones aufgetaucht sind, gibt es das Gerät jetzt auch im Hands-On-Video zu sehen.

Das neue Video zum Galaxy Note 20 Ultra stammt wie die jüngsten Bilder auch vom YouTuber Jimmy Is Promo. Im Clip wird das Mobiltelefon mit der Modelnummer SM-N986U in Schwarz gezeigt und mit einem blauen Galaxy Note 10 verglichen. Als Software läuft auf dem Note 20 Ultra Android 10 mit der Samsung-Oberfläche OneUI 2.5.

S-Pen mit neuer Pointer-Funktion

Verglichen mit dem Vorgänger Note 10 scheint das Note 20 Ultra im Video etwas dicker zu sein. Der Kamera-Buckel auf der Rückseite fällt deutlich mächtiger aus. Zudem hat Samsung die Lautsprecher und die Öffnung für den S-Pen am unteren Gehäuserand von links nach rechts verschoben. Interessanterweise passt der neue S-Pen aber perfekt in den Slot des alten Note 10, veränderte Abmessungen sind bei dem Stift also nicht zu erwarten. Allerdings fungiert der neue Stylus beim Note 20 nun auch als digitaler Pointer.

Launch am 5. August

Die offizielle Präsentation des Galaxy Note 20 Ultra findet am 5. August online statt. Beim Unpacked-Event zeigt Samsung vermutlich auch das Galaxy Fold 2, Galaxy Fold Lite und Galaxy Z Flip 5G.