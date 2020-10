HomePod mini wohl auf iPhone-12-Event – kein HomePod 2 dieses Jahr

Am 13. Oktober stellt Apple nicht nur das iPhone 12 vor, sondern wohl auch den HomePod mini – einen gleichermaßen kompakten wie günstigen Ableger des Smart Speakers. Eine zweite Generation des HomePods soll 2020 aber nicht mehr anstehen.

Das behauptet der Leaker l0vetodream bei Twitter (via MacRumors). Demnach wird Apple im Rahmen seiner iPhone-12-Keynote den kleineren HomePod mini präsentieren, der sich preislich unter dem normalen HomePod positionieren soll. Zwar wurde ebenso über eine zweite Generation des smarten Lautsprechers spekuliert – doch einen HomePod 2 wird es laut dem Leaker in diesem Jahr nicht mehr geben.

Rabattaktion von Apple deutete auf zweite Generation hin

Anfang des Jahres hatte Apple seinen Angestellten einen Nachlass in Höhe von 50 Prozent auf den Kauf von bis zu zehn HomePods gewährt, nachdem der Rabatt zuvor auf lediglich zwei Geräte beschränkt war. Beobachter deuteten diesen Schritt als Maßnahme, um die Lager für eine neue Generation zu räumen. Doch Apple scheint den HomePod weiterhin ganz normal zu verkaufen, schraubt die Produktion womöglich künftig aber zurück.

HomePod kein Kassenschlager

Besonders gut soll sich Apples erster Smart Speaker nicht verkauft haben. Offizielle Verkaufszahlen weist das Unternehmen für den HomePod zwar nicht aus, führt das Gerät in den Geschäftsberichten lediglich in einer Sparte, die unter anderem Wearables und Zubehör zusammenfasst. Doch Branchenexperten sind sich einig: Ein Kassenschlager war und ist der Lautsprecher nicht. Das soll vor allem am hohen Preis liegen, weswegen ein günstigerer Ableger nur folgerichtig wäre.

Gewissheit haben wir am 13. Oktober: Dann hält Apple eine virtuelle Keynote ab, in deren Rahmen der Konzern die neuen iPhone-12-Modelle vorstellt. Zusätzlich zum HomePod mini könnte der US-Hersteller dann auch die AirPods Studio, die AirTags und neue Macs auf Basis der ARM-Architektur ankündigen.