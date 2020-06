HTC-Event am 16. Juni: Wird bald das HTC Desire 20 Pro vorgestellt?

Um den Smartphone-Hersteller HTC war es in letzter Zeit ruhiger geworden. Nun kündigte das Unternehmen aber für den 16. Juni ein Event an, das einem neuen Handy gewidmet ist. Ein erster Teaser deutet an, dass es sich bei dem Gerät um das HTC Desire 20 Pro handeln könnte.

Die schemenhafte Abbildung des Smartphones im Teaser zeigt eine im Display untergebrachte Selfie-Kamera in der linken oberen Ecke sowie ein längliches Kameramodul. Beide Merkmale passen perfekt zum kürzlich geleakten Renderbild des HTC Desire 20 Pro. Bisher wurde des Smartphone nur von HTC Taiwan angekündigt, berichtet GSMArena. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Gerät womöglich nur in Asien erscheinen wird.

Diese Hardware könnte im HTC Desire 20 Pro stecken

Das HTC Desire 20 Pro wurde zuerst in einer Liste verfügbarer Geräte innerhalb der Google Play Console entdeckt. Dort gab es auch schon Angaben zur verbauten Hardware. Demnach kommt in dem Smartphone der schon etwas ältere Snapdragon 665 zum Einsatz, der von 6 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Das Display soll 6,4 Zoll groß sein und eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel bieten.

Über die Kameras sind noch keine Daten bekannt. Das Renderbild verrät lediglich, dass das HTC Desire 20 Pro vorne einen Punch-Hole-Kamera und hinten eine Quad-Kamera haben wird. Wann und auf welchen Märkten das Smartphone erscheinen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Zum Preis gibt es ebenfalls noch keine Informationen – die Ausstattung des HTC Desire 20 Pro deutet jedoch an, dass es sich um ein Smartphone aus der Mittelklasse handeln wird.