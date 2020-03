Huawei kündigt Watch GT2e und Lautsprecher Sound X an

Huawei wird eine günstige Variante seiner Smartwatch Watch GT2 in den Handel bringen. Die Huawei Watch GT2e wurde gemeinsam mit dem neuen Lautsprecher Sound X am Donnerstag vorgestellt.

Neben den neuen Smartphones P40 und P40 Pro hat Huawei am Donnerstag mit dem Sound X und der Watch GT2e zwei weitere Produkte vorgestellt. Beide richten sich sowohl an Nutzer, die schon im Ökosystem des Herstellers unterwegs sind, als auch an Neukunden.

Huawei Watch GT2e: Die günstige Smartwatch

Bei der Huawei Watch GT2e handelt es sich um die neueste Version der hauseigenen Smartwatch. Im Vergleich zur schon seit letztem Jahr erhältlichen Watch GT2 ist die GT2e jedoch kein Nachfolger, sondern vielmehr ein Facelift mit neuem Design, neuen Farben und einem etwas günstigeren Preis.

Geboten werden ein rundes OLED-Display, eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen und jede Menge Sensoren für Sport-, Bewegungs- und Schlaf-Tracking. Ein weiterer Sensor soll laut Hersteller in der Lage sein, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Auch Benachrichtigungen werden natürlich von einem gekoppelten Smartphone an die Uhr weitergeleitet und können direkt am Handgelenk gelesen werden.

Angeboten wird die Watch GT2e in den Farben Graphite Black, Lava Red, Mint Green und Icy White. Die Uhr soll ab dem 20. April für eine UVP von 169,99 Euro in den Handel kommen.

Sound X: Der kabellose Lautsprecher von Huawei

Zudem hat Huawei den kabellosen Lautsprecher Sound X vorgestellt. Dieser wurde in Kooperation mit dem französischen Audio-Unternehmen Devialet entwickelt und soll einen raumfüllenden 360-Grad-Sound abliefern. Abgesehen davon, dass sich der Lautsprecher via Bluetooth oder per Wi-Fi Direct von anderen Huawei-Geräten ansteuern lässt, ist bislang jedoch recht wenig dazu bekannt. Auch ein Release-Datum wurde noch nicht kommuniziert.