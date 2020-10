Huawei P Smart 2021: Neues Einsteiger-Smartphone ab sofort zu kaufen

Huawei hat das P Smart 2021 vorgestellt: Das Smartphone will vor allem mit seinem großen Akku und mit seinen Kameras punkten. Zum Start gibt es Wireless-Kopfhörer gratis mit dazu.

Das Huawei P Smart 2021 ist offiziell vorgestellt worden (via PocketNow). Das Smartphone positioniert sich in der oberen Einsteigerklasse und verfügt über einen 6,67 Zoll großen Full-HD-Bildschirm. Unter der Haube werkelt der Huawei Kirin 710A, der von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Der interne Speicherplatz beträgt 128 GB, kann aber via microSD-Karte um weitere 512 GB erweitert werden. Der Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh verspricht eine ordentliche Nutzungsdauer.

Huawei Freebuds 3i kostenlos dazu

Auf der Front kommt ein 8-MP-Objektiv zum Einsatz, auf der Rückseite sogar eine Quad-Kamera, unter anderem mit Ultraweitwinkel-Objektiv. An der Gehäuseseite ist ein Fingerabdrucksensor angebracht – NFC bietet das Huawei P Smart 2021 jedoch nicht. Auch der Zugriff auf Google-Dienste ist nicht möglich. Mit dem Kauf des Handys erhalten Nutzer drei Monate kostenlosen Zugang zu Huaweis Musik-Streamingangebot, als zusätzliches Gimmick dürfen sich Käufer auch über die Wireless-Kopfhörer Huawei Freebuds 3i freuen, die es kostenlos dazu gibt – allerdings nur bis einschließlich 9. November.

Ausgeliefert wird das Smartphone mit Android 10, das durch Huaweis hauseigene Benutzeroberfläche EMUI 10.1 ergänzt wird. Zu kaufen gibt es das Huawei P Smart 2021 in den Farben Midnight Black, Crush Green und Blush Gold zu einem Preis von 229 Euro.

