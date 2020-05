Huawei P40 Lite 5G: Solides Mittelklasse-Handy kommt nach Europa

Huawei hat das P40 Lite 5G angekündigt. Es handelt sich um eine verbesserte Version des Huawei P40 Lite, das erst vor zwei Monaten in den Handel gekommen ist. Die technischen Daten zeigen außerdem, dass das P40 Lite 5G die europäische Variante des Mittelklasse-Smartphones Nova 7 SE ist, das Huawei vor einigen Wochen in China vorgestellt hat.

Das Huawei P40 Lite 5G hat ein 6,5-Zoll großes OLED-Display, das mit 2.400 x 1.080 Pixeln auflöst. Der Bildschirm besitzt eine Lochaussparung in der oberen linken Ecke, in der die Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln sitzt. Ein Octa-Core-Chipsatz vom Typ HiSilicon Kirin 820 5G mit bis zu 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz treibt das Smartphone an.

Auf der Rückseite des P40 Lite 5G befindet sich ein Kamerasatz mit vier Linsen. Der Hauptsensor löst mit 64 Megapixeln auf, die Weitwinkelkamera bietet 8 Megapixel. Zwei Linsen mit je 2 Megapixeln sind für die Berechnung von Tiefeninformationen sowie für Makroaufnahmen zuständig. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4.000 mAh und lässt sich per USB-C aufladen. Als Betriebssystem ist das aktuelle Android 10 vorinstalliert, allerdings ohne Anbindung an Google-Dienste. Das Handy besitzt außerdem 5G-Support.

Verkaufsstart Ende Mai

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte, dass Huawei das Nova 7 SE in Europa unter dem Namen P40 Lite 5G in den Handel bringt. Das Smartphone kommt ohne Google Services, da die USA die Sanktionen gegen Huawei verlängert haben.

©Huawei 2020 fullscreen Das Smartphone ist in drei Farben erhältlich.

Das P40 Lite 5G ist in drei Farben verfügbar: Silber, Grün und Schwarz. Huawei nimmt ab sofort Vorbestellungen entgegen, ab dem 29. Mai soll das Handy europaweit für 400 Euro erhältlich sein.