Huawei P40 Pro+: Flaggschiff mit 5 Kameras kommt für 1.399 Euro zu uns

Vorgestellt wurde das Huawei P40 Pro+ schon im März, jetzt kommt das Flaggschiff-Smartphone auch nach Deutschland – wie üblich ohne Google-Dienste. Der stolze Preis: rund 1.400 Euro.

Am 25. Juni wird das Huawei P40 Pro+ in Europa und somit auch in Deutschland seinen Marktstart feiern, berichtet Engadget. Gegenüber dem P40 Pro unterscheidet sich das Plus-Modell durch seine Rückseite aus Keramik und durch zusätzliche Kameralinsen.

Starkes Kamera-Set-up

Highlight des Smartphones ist sicherlich seine Penta-Kamera mit gleich fünf Linsen, die einen 100-fachen Zoom ermöglicht – damit erreicht das P40 Pro+ die Sphären eines Galaxy S20 Ultra. Die Kamera setzt sich zusammen aus: Ultra Vision Wide (50 MP), Ultraweitwinkel (40 MP), zweimal Teleobjektiv (8 MP) und Tiefensensor. Selbst ein Farbtemperatursensor ist vorhanden.

Aufgrund der beiden Telelinsen mit 3- und 10-fachem optischen Zoom verfüge das Huawei P40 Pro+ über "die beste Bildstabilisierung jemals bei einem Gerät der Huawei-P-Serie", so der Hersteller. Auch in puncto Videoaufzeichnung schlage sich das Smartphone außerordentlich gut – die Ultra-Wide-Cine-Cam mit 40 MP ermögliche die Aufnahme in Videos auch in Low-Light-Situationen.

Release am 25. Juni zu einem Preis von 1.399 Euro

Das Huawei P40 Pro+ besitzt einen 6,58 Zoll großen Bildschirm, der mit 2.640 x 1.200 Pixeln auflöst. Im Inneren verrichtet der hauseigene Chip Kirin 990 samt 5G-Modem seinen Dienst, der von 8 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Zugleich lässt sich das Smartphone per Wireless Charging mit 40 Watt besonders schnell kabellos aufladen. Das große Manko: Google-Dienste gibt es nicht, stattdessen müssen Käufer mit Huaweis App Gallery auskommen.

Ab sofort kann das Huawei P40 Pro+ in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 1.399 Euro vorbestellt werden. Ab dem 25. Juni wird es das Topmodell auch im Handel zu kaufen geben.