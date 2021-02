Hyundai & Kia werden das Apple Car doch nicht produzieren

Hat Hyundai seine Chance verspielt? Der Autohersteller kommt offenbar nicht mehr für die Produktion des Apple Car infrage. Hyundai und Konzerntochter Kia befänden sich nicht (mehr) in Gesprächen mit Apple, heißt es.

Schon im kommenden Jahr wollten Hyundai und Kia laut jüngsten Spekulationen eine "Beta-Version" des Apple Car präsentieren. Doch das hat sich mittlerweile offenbar erledigt. Einem Bericht von Bloomberg zufolge wurden die Gespräche zwischen Apple und Hyundai bereits vor Wochen pausiert. Mittlerweile bestätigten der südkoreanische Autobauer und Konzerntochter Kia, dass sie nicht (oder zumindest nicht mehr) mit Apple über den Bau eines autonomen Elektroautos verhandeln würden.

Hyundai habe Apple "verärgert"

Grund für das Beenden der Gespräche könnte Hyundais offensives Vorgehen gewesen sein. Der Autohersteller bestätigte vergangenen Monat, dass Apple mit einer Reihe von Autoherstellern über die Produktion eines autonomen Elektroautos verhandle, unter anderem mit Hyundai. Dieser Schritt habe Apple "verärgert", heißt es im Bloomberg-Bericht. Schließlich sei Apple als Unternehmen bekannt für seine strikte Geheimhaltungspolitik.

Noch in der vergangenen Woche berichtete eine koreanische Zeitung, dass Apple angeblich 3,6 Milliarden US-Dollar in Kia im Rahmen einer geplanten Produktionspartnerschaft investieren wolle. Kia sollte das Apple Car angeblich in einer Fabrik im US-Staat Georgia fertigen. Laut Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hätte Hyundai die Elektroautoplattform des E-GMP beigesteuert.

Apple Car nun frühestens 2024

Die Bestätigung, dass die Gespräche zwischen Hyundai, Kia und Apple beendet seien, ging nicht spurlos an den Autoherstellern vorüber. In Südkorea fiel die Aktie von Hyundai am Montag um 6,2 Prozent, Kia verlor sogar 15 Prozent an Börsenwert.

Insgesamt deutet also alles darauf hin, dass Apple sich noch in einem sehr frühen Stadium der Gespräche mit Autobauern und Zulieferern befindet. Das Apple Car dürfte demzufolge frühestens 2024 realisiert werden, pessimistischere Schätzungen rechnen eher mit einem Launch 2028.