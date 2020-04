Im OnePlus 8 steckt laut Hersteller die neueste Hardware

OnePlus hat sich zur Hardware im OnePlus 8 und im OnePlus 8 Pro geäußert. Zu den bekannten Infos über das 120-Hertz-Display und das 5G-Modem gesellen sich nun Angaben zu Prozessor, Arbeitsspeicher und zum internen Speicher.

Noch vor dem Launch-Event am 14. April hat OnePlus weitere Informationen zur Technik seiner kommenden Flaggschiffe verraten. So schreibt Firmenchef Pete Lau in einem Eintrag im hauseigenen Forum, dass die neuen Smartphones mit einem Snapdragon 865, UFS-3.0-Speicher und LPDDR5-Arbeitsspeicher ausgestattet werden. Der Prozessor Snapdragon 865 bietet im Vergleich zum Vorgänger Snapdragon 855 eine um 25 Prozent höhere Prozessor- und Grafikleistung und er ist um ein Viertel energieeffizienter.

Mit LPDDR5-Arbeitsspeicher und UFS-3.0-Speicher

An sich ist der Snapdragon 865 keine Überraschung: Der Chip mit 5G-Modem kommt in mehreren Flaggschiffen des Jahres 2020 unter, etwa auch im Xiaomi Mi 10. Weniger selbstverständlich ist der Einsatz von LPDDR5-Arbeitsspeicher. Dabei handelt es sich um die neueste RAM-Generation, sie verschlingt circa 45 Prozent weniger Energie und bietet eine Transferrate von 6.400 Mbps bei einer Bandbreite von 51,2 GB/s. Zum Vergleich: LPDDR4 schafft 3.200 Mbps und eine Bandbreite von 25,6 GB/s. All dies sind jeweils nur theoretische Maximalwerte. In der Praxis dürfte der schnelle Arbeitsspeicher unter anderem das Multitasking beschleunigen.

Vorstellung am 14. April

Bereits das OnePlus 7 Pro war mit UFS-3.0-Speicher ausgestattet. Für das OnePlus 8 kommen jedoch zwei Technologien hinzu: Turbo Write und Host Performance Booster sollen die Geschwindigkeit des internen Speichers weiter erhöhen. Das sorgt wohl unter anderem für kürzere App-Ladezeiten. Am 14. April erfahren wir die sonstigen Neuerungen der Flaggschiff-Serie – und was das OnePlus 8 vom OnePlus 8 Pro unterscheidet.