Inspiriert von iPad & Pro Display XDR: iMac-Konzept zeigt neues Design

Vermutlich noch in diesem Jahr wird Apple einen iMac im völlig neuen Look vorstellen. Wie genau er aussehen konnte, zeigt jetzt ein neues und beeindruckendes Konzept – mit einem Mix aus iPad Pro und Pro Display XDR.

ConceptsiPhone und Khahn Design haben das schicke iMac-Konzept veröffentlicht, schreibt 9toMac. Zu sehen ist ein umfassendes Redesign im Vergleich zur aktuellen Designsprache des iMacs, die bereits seit vielen Jahren gilt. Heißt: weg vom eher rundlichen Gehäuse hin zu einem flachen Body – ganz so, wie beim Profi-Bildschirm Pro Display XDR. Das Gehäuse in diesem Konzept ist jedoch deutlich dünner als das des Pro Display XDR und erinnert mit seinen abgerundeten Ecken an den Look des iPad Pro und des iPad Air (4. Gen).

iMac so dünn wie ein iPad?

Noch vor Jahren wäre ein ausgewachsener Desktop-Computer mit der Dicke eines iPads undenkbar gewesen – doch Apples neue Silicon-Chips machen diese Gedankenspiele wahrscheinlicher. Durch eine energieeffizientere Bauweise benötigen Apples hauseigene Chips keine großen Lüfter mehr, was viel Platz im Innenleben eines Computers einspart.

Im Grunde, so lässt sich das Konzept zusammenfassen, handelt es sich optisch um ein riesengroßes iPad, das an einer einfacheren Ausführung eines Pro Stands – mit dem sich das Pro Display XDR nach eigenen Wünschen flexibel positionieren lässt – angebracht ist.

Neuer iMac noch 2021

Und noch etwas wird sich wohl mit einem neuen iMac ändern, und zwar die Farbvielfalt: Während es den aktuellen iMac lediglich in schlichtem Silber zu kaufen gibt, könnte ein iMac 2021 auch in den Farben der aktuellen iPad-Air-Generation erscheinen – in Blau, Roségold, Schwarz, Rot und Grün. Am 20. April hält Apple seinen "Spring Loaded"-Event ab. Ob auch ein komplett neu designter iMac auf der Tagesordnung steht, bleibt aber noch abzuwarten.

