Intel erzielt Durchbruch bei Prozessoren mit optischen Schnittstellen

Intel werkelt seit Jahren daran, optische Schnittstellen zur Datenübertragung in Prozessoren einzusetzen. Inzwischen hat das Unternehmen dabei einige Durchbrüche erzielt.

Spätestens seit es Glasfaser-Kabel gibt, wissen wir, das optische Signale perfekt für das schnelle Übertragen großer Datenmengen geeignet sind. Der Chip-Gigant Intel forscht bereits seit 2004 daran, diese Technologie in Computer-Prozessoren zu nutzen und hat nun seine Fortschritte auf diesem Gebiet vorgestellt.

Viel beeindruckende Technik für viel Leistung

Demnach ist es den Forschern bei Intel gelungen, einen sogenannten Micro-Ringmodulator zu entwickeln, der die Modulation von Datensignalen mittels Laserlicht ermöglicht. Außerdem sei es mittlerweile möglich, ausreichend empfindliche Silizium-Fotodetektoren zu entwickeln, ebenso wie optische Signalverstärker und Siliziumlaser, die mehrere Signale parallel durch eine Glasfaserleitung übertragen können.

Was technisch unheimlich kompliziert klingt, könnte in der Praxis einige Vorteile beim Bau von Prozessoren und Computern mit sich bringen. So arbeiten optische Schnittstellen bei der Übertragung großer Datenmengen deutlich effizienter als elektrische, wodurch sich die Verarbeitungsgeschwindigkeiten in Prozessoren mit einer solchen Technologie massiv erhöhen konnten.

Bis zur Marktreife dürfte noch viel zeit vergehen

Bis die Technik wirklich Marktreife erlangt, könnte jedoch noch einige Zeit ins Land gehen. Die Fertigung von Computer-Chips, in denen optische Schnittstellen eingesetzt werden, gilt als extrem aufwändig und teuer, sodass Teile dieser Technologie bislang nur in speziellen Prozessoren für Industrie-Anwendungen eingesetzt wird. Für einen kommerziellen Einsatz in Heimcomputern müssten zudem auch Mainboards an die Technologie angepasst werden. Spannend sind die Entwicklungen aber allemal.