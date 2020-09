iOS 14.2 gibt Hinweis: iPhone 12 wohl ohne EarPods

Ein neues iPhone ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang? Genau das plant Apple offenbar für das iPhone 12. Eine Beta-Version von iOS 14.2 deutet darauf hin, dass das kommende Apple-Smartphone ohne EarPods ausgeliefert wird.

In der Beta von iOS 14.2 fehle ein entscheidendes Wort, schreibt MacRumors. Sowohl in iOS 14 als auch früheren Versionen hieß es stets: "Um die Belastung durch HF-Energie zu reduzieren, sollten Freisprechanlagen, wie der integrierte Lautsprecher, die mitgelieferten Kopfhörer oder ähnliches Zubehör verwendet werden." Doch in der aktuellen Beta ist von "mitgelieferten" Kopfhörern nicht mehr die Rede, stattdessen werden Kopfhörer nur noch allgemein erwähnt. Somit scheint klar: Beim iPhone 12 werden wohl keine EarPods im Lieferumfang enthalten sein.

Apple will offenbar AirPods-Verkäufe ankurbeln

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hatte schon im Mai die Überzeugung geäußert, dass die neuen iPhone-12-Modelle ohne Kopfhörer in den Handel kommen werden. Apple plane stattdessen eine Promoaktion für die AirPods, um iPhone-Nutzer zum Kauf der Wireless-Kopfhörer zu bewegen.

Schon länger steht im Raum, dass Apple seinen iPhones auch kein Netzteil mehr beilegt, da viele Nutzer ohnehin eines besäßen. Wenngleich dieser Schritt bislang nicht bestätigt wurde, scheint der jüngste Release der Apple Watch Series 6 eine Art Vorbote für das kommende iPhone 12 zu sein. Denn: Der aktuellen Smartwatch-Generation liegt nur noch die Ladeschale bei, nicht aber das Netzteil.

iPhone-12-Keynote wohl am 13. Oktober

Allzu lange müssen wir auf die offizielle Bestätigung nicht mehr warten: Apple wird voraussichtlich am 13. Oktober neue Produkte vorstellen. Neben den neuen iPhones könnte das Unternehmen auch die AirTags und die AirPods Studio präsentieren.

